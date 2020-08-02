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Хозяин-барин: легенда футбола уволил себя с поста главного тренера (фото, видео)
Лучший футболист Румынии ХХ века, экс-полузащитник «Барселоны» и «Реала» 55-летний Георге Хаджи покинул пост главного тренера «Вииторула». Все бы ничего, но именно легендарный экс-игрок по прозвищу Карпатский Марадона — владелец клуба из Констанцы. Взял да и уволил сам себя. Ранее киевское «Динамо» объявило об отставке Алексея Михайличенко.
Отметим, что Хаджи возглавлял «Вииторул» с 2014 года. Под его началом скромный клуб выиграл чемпионат Румынии-2016/2017, Кубок страны-2018/2019 и национальный Суперкубок- 2019. При этом все трофеи были первыми в истории команды.
Как сообщает gsp.ro, Хаджи продолжит работать в Академии футбола имени… Георги Хаджи, где вместе с техническим директором будет координировать техническую концепцию Центра для детей и юношей. Кстати, один из самых известных воспитанников академии — 21-летний сын звезды футбола Янис Хаджи — защищает цвета шотландского «Рейнджерс» и сборной Румынии.
Георге Хаджи с сыном Янисом
Напомним, что именно точный удар Хаджи-старшего (с помощью рикошета) в феврале 1987 года в Монако принес румынской «Стяуа» победу в матче за Суперкубок Европы с киевском «Динамо» (1:0).
А под руководством нынешнего наставника «Динамо» Мирчи Луческу Георге Хаджи побеждал в составе турецкого «Галатасарая» в Кубке УЕФА и Суперкубке Европы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сын Георге Хаджи забил гол за сборную Румынии прямым ударом с углового.
Фото gsp. ro333
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