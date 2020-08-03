- 00:29 Под носом у военных Путина: ВМС США провели учения в Черном море
- 02.08 23:57 В ОП прокомментировали слухи о якобы беременности Мендель от Зеленского
- 02.08 23:11 Смертельное ДТП в Египте: в районе пирамид Гизы микроавтобус упал в канал, погибли восемь человек
- 02.08 22:47 Женщина ночами рыла тоннель, чтобы освободить сына из тюрьмы: выяснились подробности
- 02.08 22:10 Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе: первое видео
- 02.08 21:54 Из Киева в Николаев теперь можно добраться на самолете: расписание рейсов
- 02.08 21:24 "Цирк от Лукашенко": бежавший из Беларуси Цепкало жестко высказался о задержании "вагнеровцев"
- 02.08 20:47 Об этом нельзя молчать: жертва нападения в поезде Мариуполь – Киев рассказала о своем состоянии
- 02.08 20:18 «Будет убирать Лукашенко любыми способами»: Пионтковский раскрыл план Путина по Беларуси
- 02.08 20:12 «Надо просто совесть иметь»: Суркис жестко ответил на выпады Блохина после назначения Луческу
- 02.08 20:07 «Для украинского хамона ни грамма химии не используем»: супруги готовят полесский деликатес из мяса
- 02.08 19:54 Из Керченского пролива вытащили затонувшую во время "патриотической акции" бронемашину оккупантов
Под носом у военных Путина: ВМС США провели учения в Черном море
Нередко посещающий украинские воды американский ракетный эсминец USS Porter принял участие в совместных учениях военно-морских и воздушных сил Соединенных Штатов Америки, которые прошли в Черном море.
Об этом говорится в сообщении пресс-службу командования 6 флота ВМС США.
Вместе с эсминцем в учениях принимали участие самолет-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, беспилотник MQ-9 Reaper, самолет-заправщик KC-135 Stratotanker.
Учения проходили одновременно в международных водах и воздушном пространстве.
Отмечается, что целью мероприятия было усиление готовности реагировать на угрозы в регионе, к которому имеют выход несколько членов НАТО.
В сообщении отмечается, что USS Porter и Poseidon P-8A остались в Черном море после международных учений Sea Breeze, которые проходили под руководством США и Украины.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что особенностью завершившихся в Черном море совместных военных учений НАТО и Украины Sea Breeze-2020 стала отработка действий только в воздухе и на воде в рамках предотвращения распространения коронавируса при возможном контакте пехотинцев. Еще одним отличием стало размещение двух удаленных штабов по управлению военными силами. Один из штабов разместили в Одессе, а второй в испанском городе Рота. Всего же к учениям «Си Бриз — 2020» привлекли около 2 тысяч человек из восьми стран, более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и прочее. Кроме Украины и США, в учениях приняли участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции.6
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...