Под носом у военных Путина: ВМС США провели учения в Черном море

Нередко посещающий украинские воды американский ракетный эсминец USS Porter принял участие в совместных учениях военно-морских и воздушных сил Соединенных Штатов Америки, которые прошли в Черном море.

Об этом говорится в сообщении пресс-службу командования 6 флота ВМС США.

Вместе с эсминцем в учениях принимали участие самолет-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, беспилотник MQ-9 Reaper, самолет-заправщик KC-135 Stratotanker.

Учения проходили одновременно в международных водах и воздушном пространстве.

Отмечается, что целью мероприятия было усиление готовности реагировать на угрозы в регионе, к которому имеют выход несколько членов НАТО.

В сообщении отмечается, что USS Porter и Poseidon P-8A остались в Черном море после международных учений Sea Breeze, которые проходили под руководством США и Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что особенностью завершившихся в Черном море совместных военных учений НАТО и Украины Sea Breeze-2020 стала отработка действий только в воздухе и на воде в рамках предотвращения распространения коронавируса при возможном контакте пехотинцев. Еще одним отличием стало размещение двух удаленных штабов по управлению военными силами. Один из штабов разместили в Одессе, а второй в испанском городе Рота. Всего же к учениям «Си Бриз — 2020» привлекли около 2 тысяч человек из восьми стран, более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и прочее. Кроме Украины и США, в учениях приняли участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции.

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