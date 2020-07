"Ответка" Путину на "проверку войск": в Черное море вошел эсминец ВМС США

В связи с начатой руководством страны-агрессора проверкой войск накануне учений «Кавказ-2020», которые эксперты считают очень опасными для Украины, в Черное море направился американский ракетный эсминец USS Porter типа «Арли Берк».

Корабль примет участие в учениях Sea Breeze 2020 вместе с Военно-морскими силами (ВМС) Украины, говорится в заявлении Шестого флота ВМС США.

BREAKING: #USSPorter is on its way to the #BlackSea to participate in the 20th iteration #ExerciseSeaBreeze and in support of our @NATO Allies And partners!#ExerciseSeaBreeze #SeaBreeze2020 #СіБриз2020 pic.twitter.com/TEptYaspg4