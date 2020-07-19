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Мир

"Ответка" Путину на "проверку войск": в Черное море вошел эсминец ВМС США

23:51 19 июля 2020
USS Porter

В связи с начатой руководством страны-агрессора проверкой войск накануне учений «Кавказ-2020», которые эксперты считают очень опасными для Украины, в Черное море направился американский ракетный эсминец USS Porter типа «Арли Берк».

Корабль примет участие в учениях Sea Breeze 2020 вместе с Военно-морскими силами (ВМС) Украины, говорится в заявлении Шестого флота ВМС США.

«Ракетный эсминец USS Porter (DDG78) класса Arleigh Burke начал 19 июля 2020 года переход в Черное море для повышения региональной стабильности на море путем участия в проводимых США и Украиной 20-х учениях Sea Breeze-2020», — отмечается в заявлении.

Совместные учения Sea Breeze-2020, целью которых является «повышение региональной стабильности на море», состоятся в двадцатый раз, указано в сообщении флота.

Ожидается, что в учениях, которые пройдут с 20 по 26 июля, примут участие 2 тыс. военнослужащих, 27 кораблей и 19 самолетов из девяти стран: Болгарии, Грузии, Испании, Норвегии, Румынии, США, Турции, Франции и Украины.

«Участие ВМС США в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, подтверждает решимость Соединенных Штатов в отношении коллективной защиты Европы»,— отметил командующий Шестым флотом вице-адмирал Джин Блэк.

Напомним, что в марте Верховная рада Украины поддержала предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о допуске иностранных военных на территорию страны с целью участия в учениях в этом году. В частности, речь идет об учениях Rapid Trident 2020, Sea Breeze 2020, «Юг-2020», Riverine 2020 и Warrior Watcher 2020.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Porter станет уже пятым американским кораблем, который войдет в Черное море с начала 2020 года. Так, в июне Porter и американский десантный корабль-док Oak Hill выполняли в черноморских водах «задачи по совместному морскому маневрированию» с болгарским корветом «Решителни», румынским фрегатом F222 Regina Maria, турецким фрегатом F-514 Kinaliada. Корабли ВМС США также провели ряд дополнительных маневров на море с несколькими патрульными кораблями Береговой охраны Грузии.

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