В Афганистане убит один из лидеров ИГИЛ

В открывшем свои границы для украинцев Афганистане сотрудники Специальных сил ликвидировали одного из главарей разведки экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) Абдуллу Оракзая.

Об этом сообщили в Афганском национальном директората безопасности, пишет Радіо Свобода.

Согласно опубликованной информации, Оракзая, которого подозревают в причастности к многочисленным атакам с военными и гражданскими жертвами, убили в ходе операции у восточного города Джелалабад. Дату события не уточняют.

О ликвидации Оракзая стало известно на фоне общего снижения количества нападений боевиков «ИГИЛ», которых в Афганистане относительно немного.

Оракзай, известный как Аслам Фаруки, был арестован афганскими силовиками в апреле этого года.

Организация объединенных наций в одном из недавних отчетов выражала опасения, что ИГИЛ остается способной на организацию нападений и надеется рекрутировать больше сторонников среди противников мирного соглашения между Кабулом и группировкой «Талибан».

По данным ООН, филиал «ИГ», известный как «ИГИЛ-Х» («Исламское государство Ирака и Леванта в провинции Хорасан»), «остается угрозой для Афганистана, США, союзников НАТО и партнеров ООН» несмотря на то, что американским военным удалось вытеснить их из афганских провинций Нангархар и Кунар в конце июля.

В частности ИГИЛ взяло на себя ответственность за одну из самых смертоносных атак в стране в этом году: взрыв и нападение стрелка на религиозный храм сикхов в марте, когда погибли 25 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале июля разгорелся скандал после того, как американские спецслужбы сообщили о том, что Россия установила вознаграждение для талибов в Афганистане за нападения на военных США.

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