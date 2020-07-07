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Предоставил Украине вооружение: в Сенате США нашли мощный аргумент в защиту Трампа
Влиятельный сенатор-республиканец Чак Грессли считает, что предоставление Украине летального вооружения при президентстве Дональда Трампа является четким ответом на упреки о якобы дружеских отношениях между президентом США и Владимиром Путиным.
Об этом пишет Голос Америки.
«Меня раздражает, когда демократы делают умозаключение о дружеские отношения между Трампом и Путиным, хотя президент предоставил Украине против России летальные вооружение в то время, как Обама ничего не дал Украине», — отметил Грессли в Twitter.
Как известно в Демократической партии критикуют президента США то, что тот якобы ненадлежащим образом отреагировал на сообщения американских спецслужб о вознаграждении, которое России могла установить для талибов в Афганистане за нападения на военных США.
На прошлой неделе сенатор-демократ Роберт Менендес, самый высокопоставленный демократ в сенатском Комитете по международным отношениям, предложил привлечь Россию к ответственности за возможные выплаты талибам за убийство американских военных в Афганистане.
Менендес потребовал, чтобы администрация Трампа ввела финансовые санкции в отношении российского президента Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и других высокопоставленных российских чиновников, которые, по словам сенатора, были привлечены к этой операции. Менендес хочет включить положения о новых санкциях к ежегодному законопроекта по обороне расходов (NDAA), обсуждение которого ведется в Сенате.
В ответ на это госсекретарь Майк Помпео общаясь с журналистами отметил, что деньги на поддержку Талибана идут в Афганистан с того момента, как США два десятилетия назад направили в эту страну войска. По словам Помпео, руководство Соединенных Штатов ежедневно получает информацию об угрозах и опасностях, которым подвергаются американские военные в разных точках земного шара. Госсекретарь также отметил, что сообщения о возможной вознаграждение талибам со стороны России вызвали возмущение у российской стороны.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что американский сенатор-республиканец Роб Портман, член Комитета по вопросам международных отношений, а также соучредитель и сопредседатель Украинского кокуса в Сенате сообщил, что сейчас разрабатывается законопроект о выделении бюджета на национальную оборону США в 2021 году, который предусматривает 250 млн долларов оборонной помощи Украине. Целевое назначение средств — обеспечение летального и нелетального вооружения, проведение дополнительных учений, а также оказание консультативной помощи Вооруженным силам Украины.8
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