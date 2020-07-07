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Появился обновленный список открытых для украинцев стран
По состоянию на утро вторника, 7 июля, граждане Украины имели возможность выезда в 23 страны мира. Список озвучил на брифинге в МИД глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Напомним, ранее такой список обнародовал Минздрав Украины.
В перечень входят: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Бурунди, Танзания, Сейшельские острова.
Что касается стран ЕС, то для 8 категорий украинцев есть возможность для въезда даже на фоне общего запрета:
- сотрудники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники;
- специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым требуется срочная медицинская помощь;
- пограничники;
- перевозчики товаров и другие представители транспортных служб, прежде всего речь идет о водителях грузовиков;
- дипломаты, сотрудники полиции при исполнении обязанностей, службы гражданской защиты и международных контингентов;
- лица, следующие транзитом;
- лица, которые едут с туристической целью, или по другим рабочим вопросам, или имеющие другой экономический интерес;
- лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные обстоятельства. Вместе с тем нужно учитывать, что эти обстоятельства могут трактоваться в разных странах по-разному.
Напомним, по оптимистичному сценарию отмена «пандемических» временных ограничений на «несущественные» (не связанные с профессиональной деятельности или с крайней необходимостью. — Авт.) путешествия в ЕС по оптимистичному сценарию может состояться в конце 2020 года. Такое заявление сделали в руководстве пограничного агентства ЕС Frontex.180
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