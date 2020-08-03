Выборы в Беларуси: команде Тихановской отказали в установке видеокамер на избирательных участках

ЦИК Беларуси посчитал невозможным установку видеокамер на избирательных участках в ходе назначенных на 9 августа президентских выборов — с таким предложением в комиссию обратился Павел Дик, представитель штаба главной соперницы Александра Лукашенко на выборах Светланы Тихановской.

После того, как глава ЦИК Лидия Ермошина порекомендовала уменьшить число наблюдателей на избирательных участках из-за эпидемиологической ситуации, инициатива «Честные люди», членом которой является Дик, предложила установить на некоторых участках — притом за счет белорусов, обратившихся в ЦИК с соответствующими заявлениями, — камеры, с помощью которых можно было бы в режиме реального времени вести трансляцию подсчета голосов и работы на них комиссии, пишет Tut.by.

По мнению автором инициативы, это позволило бы сократить присутствие наблюдателей на участках.

В ответе ЦИК указывается, что «все члены избирательной комиссии» высказали мнение о том, что проект «не соответствует требованиям избирательного законодательства», а порядок его практической реализации неясен.

В ЦИК утверждают, что Избирательный кодекс Беларуси не допускает привлечения технических средств граждан для организации выборов.

«Оснащение всех участков для голосования видеокамерами с прямой круглосуточной трансляцией требует (…) не только правовых, но и инфраструктурных предпосылок, а также предварительной оценки их стоимости, эффективности и соответствия требованиям информационной безопасности», — говорится в письме, подписанном главой Центральной избирательной комиссии Лидией Ермошиной.

В то же время Павел Дик (он является членом ЦИК с правом совещательного голоса), заявил, что прежде чем внести предложение в ЦИК, инициатива «Честные люди» проработала как технические, так и правовые вопросы закупки. «Учитывая объем заказа, на предложение откликнулось сразу несколько компаний, которые были готовы работать сообща, — приводит слова Дика издание.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в пятницу, 30 июля, на площади Бангалор в Минске прошел митинг в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской и ее соратниц, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало. Это была самая многочисленная разрешенная акция белорусской оппозиции за последнее время.

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