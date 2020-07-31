В Минске десятки тысяч людей вышли поддержать оппозиционерку Тихановскую, мужа которой связали с задержанием "вагнеровцев" (видео)

Несмотря на попытки властей Беларуси обострить ситуацию в стране и получить законный повод на применение силы в преддверии президентских выборов, акции оппозиции все больше участников.

Так, в пятницу, 30 июля, в на площади Бангалор в Минске прошел митинг в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской и ее соратниц, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало. Это была самая многочисленная разрешенная акция белорусской оппозиции за последнее время, передает Русская служба BBC.

По разным оценкам, на акцию пришли от 35 до 63 тысяч человек. Люди подходили к парку большим потоком, на входе образовались длинные очереди.

В социальных сетях публикуются снимки, сделанные с дрона, на которых видно, что достаточно большая площадь заполнена людьми.

Людское море на Бангалор — вид сверху. Впечатляюще.

Митинг Светланы Тихановской сегодня pic.twitter.com/HX2AYEWBur — Белорусский партизан (@belpartisan) July 30, 2020

Выйдя на сцену, Тихановская обратилась к сторонникам, раскритиковав белорусских силовиков за жестокость при разгоне оппозиционных акций. «Люди, которые хотят достойной жизни, — не преступники, — сказала она. — Это наш народ. Народ, который хочет мирной смены власти. Пожалуйста, не идите против своей совести, не идите против своего народа».

Тихановская также прокомментировала задержание в Минске группы россиян, которые, согласно заявлению властей страны, принадлежат к частной военной компании «Вагнера», которые, как сообщали СМИ, воевали в Украине, в Сирии, Ливии и других странах.

В четверг Следственный комитет Беларуси объявил, что россиян, подозревают в подготовке массовых беспорядков в стране. В сообщении ведомства также говорится, что речь идет о тех же беспорядках, в подготовке которых ранее обвинили Сергея Тихановского. В четверг секретарь совета безопасности Беларуси Андрей Равков заявил, что в стране на свободе находится 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности, что представляет опасность, особенно на массовых мероприятиях.

«Когда вчера мы все узнали историю о том, что в Минске была задержана группировка боевиков, мы начали думать — к кому этих боевиков привяжут», — сказала Тихановская во время митинга. Она уточнила, что оппозиция ожидала либо запрета митингов, либо провокации, однако группировку «привязали» к ее задержанному мужу Сергею Тихановскому.

А помните, как Бангалор считался самым плохим местом для митингов? pic.twitter.com/4kt3hLIKkl — РБ головного мозга (@belamova) July 30, 2020

«Сегодня утром была встреча в ЦИК, где нам обрисовали эту ситуацию. Нам сказали, что во время пикета будет налажена дополнительная охрана, спасибо большое власти за это. Но сегодня утром мне, глядя в глаза, высокопоставленные чиновники говорили, что для них главная ценность — это человек», — рассказала Тихановская.

«Вы говорили, что жизнь и судьба человека для вас важна, и через пару часов вы ломаете судьбу человека», — сказала она о деле своего мужа.

За несколько часов до начала митинга недалеко от парка были замечены несколько десятков автозаков с ОМОНом и милицией. У входа на акцию людей досматривали. Местные СМИ, которые вели стрим с мероприятия, жаловались на очень плохое качество мобильного интернета.

Митинг закончился около десяти часов вечера, в соответствии с договоренностью с властями. Люди разошлись, автозаки, стоявшие неподалеку, начали разъезжаться. О задержаниях сообщений нет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что это уже вторая массовая акция Тихановской в Минске. Первый митинг, который состоялся 19 июля, собрал, по оценке центра «Весна», около 7,5 тыс. человек.

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