Попытка номер два: главная соперница Лукашенко на выборах сумела ответить, чей Крым

Главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская, которая была недавно вынуждена вывезти детей из Беларуси, все же ответила со второй попытки на вопрос, чей Крым.

Об этом она сказала в интервью, пишет hromadske.

Когда ведущий задал вопрос, после паузы и глубокого вздоха Тихановская ответила:

«Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, которая против любого проявления войн. И мне очень больно из-за того, что в Украине была война… Это очень болезненный вопрос, и он разделяет людей, настраивает друг против друга. Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически — российский. И не мучайте меня больше».

Ранее в интервью «Медузе» Тихановская отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.

В частности, на вопрос, как она «для себя решила вопрос Крыма и Донбасса», Тихановская ответила, что «вопрос про Крым раскалывает общество». «А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть. Тем более что я не политик, своей главной целью я вижу объединение всех сил для решения главной задачи — смены власти и проведения честных выборов», — пояснила кандидат.

Она также назвала ужасной войну в Донбассе и подчеркнула, что люди не должны там гибнуть.

Напомним, Светлана Тихановская — единственная среди главных конкурентов действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, которую зарегистрировали на выборы. Не зарегистрировали Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Последний вообще находится в СИЗО, против него возбудили уголовное дело. После этого главные оппозиционные кандидаты объединились и поддержали Тихановскую.

Регистрация Тихановской стала событием для белорусской политики, так как едва ли не впервые у Лукашенко будет на выборах реальный конкурент. В то же время ни для кого не является секретом, что действующий президент полностью контролирует власть в стране и имеет все инструменты для влияния на избирательный процесс, поэтому ничто не помешает ему сфальсифицировать результаты президентских выборов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Лукашенко откровенно заявил, что не остановится перед самыми жесткими мерами в подавлении акций протеста.

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