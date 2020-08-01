3 августа 2020

В перечне достижений, связанных с освоением океанских глубин, нынешний день является поистине историческим. 3 августа 1958 года, в 23 часа 15 минут, командир американской подводной лодки Nautilus Уильям Андерсон объявил всем 116 членам экипажа о том, что они находятся на полюсе Земли. До этого момента никогда и никто ещё не достигал Северного полюса под водой.

Подводная лодка Nautilus была во многих смыслах просто уникальной для своего времени. Торжественно спущенная на воду 21 января 1954 года в присутствии президента США Дуайта Эйзенхауэра, лодка вскоре была принята на вооружение ВМС США, а ещё через год прошла ходовые испытания в открытом океане. Nautilus стал первой в мире атомной подводной лодкой. Не считая абсолютно новой энергетической установки, она имела обычную конструкцию. Правда, из-за слишком высокой удельной массы атомной установки на подлодке так и не удалось установить часть предусмотренного проектом вооружения и оборудования. Основной причиной утяжеления была биологическая защита, в состав которой входили свинец, сталь и другие материалы общим весом около 740 тонн! Ещё одной существенной недоработкой новой подлодки называли сильный шум, возникающий уже на скорости хода в 8 узлов. А при скорости в 15−17 узлов членам экипажа и вовсе приходилось переходить при общении между собой на крик. Однако всё это не помешало на испытаниях в открытом океане установить целый ряд рекордов, включая переход под водой расстояния в 1400 миль (приблизительно 2250 километров) за 90 часов при средней скорости 20 узлов.

23 июля 1958 года подводная лодка вышла из гавани Перл-Харбор с секретным заданием под кодовым названием «Операция «Солнечный свет». Задача похода заключалась в достижении Северного полюса. Для покорения данной географической точки на субмарине была установлена специальная аппаратура, позволявшая определять состояние льда, и новый компас, который мог действовать в высоких широтах. Перед самым походом командир подводной лодки Уильям Андерсон даже совершил авиаперелет по маршруту, которым предстояло пройти под водой.

В ночь на 27 июля Nautilus пришёл в Берингово море, а ещё через два дня он был уже на окраине Северного Ледовитого океана в Чукотском море. Первого августа субмарина опустилась под паковые арктические льды и спустя ещё два дня достигла заданной цели — Северного географического полюса Земли…

Отслужив ровно 25 лет, первая в мире атомная подводная лодка была выведена из состава американского флота, а затем, обретя статус музея, нашла своё место у мемориального причала в небольшом порту Гротон, в пяти минутах езды от Академии береговой охраны США.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.