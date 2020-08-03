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Деньги

Доллар продолжает дешеветь: курс валют 3 августа

10:53 3 августа 2020
Гривни и доллар

Национальный банк Украины повысил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 3 августа на уровне 27,67 гривен за доллар. Напомним, еще на прошлой неделе стоимость иностранной валюты росла на фоне роста спроса на нее.

В соответствии с информацией, обнародованной на сайте НБУ, курс евро, напротив, повысился с 32,547 гривен до 32,7812 гривен.

На наличном рынке утром 3 августа 2020 г. курс покупки доллара остался неизменным по сравнению с предыдущим днем — составлял 27,500 гривен, а курс продажи снизился на 0,01 копейку — до 27,800 гривен. Евро банки покупают по 32,250 гривни (на 10 копеек меньше), а продают — по 32,800 гривен (на 20 копеек). Об этом информирует сайт Минфин.

На «черном» рынке доллар стоит 27,570/27,650 гривен, а евро — 32,300/32,450 гривен.

Подробнее о тенденциях на валютном рынке читайте в статье «ФАКТОВ» «Каким будет курс доллара на следующей неделе: прогноз экспертов».

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