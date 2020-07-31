Каким будет курс доллара на следующей неделе: прогноз экспертов

Если с начала июля курс доллар постоянно рос, то на протяжении текущей недели гривня начала медленно отвоевывать свои позиции у доллара. А вот по отношению к евро украинская валюта все еще девальвирует. За последние два дня курс американской валюты оставался неизменным, а европейская валюта подорожала на 10 копеек. Так, 31 июля НБУ установил официальные курсы на уровне 27,69 грн за доллар и 32,55 грн за евро. В обменниках сейчас доллары можно сдать в среднем по 27,62 грн, купить — по 27,78 грн; евро — сдать по 32,12 грн, купить — по 32,71 грн.

— Курс гривни на межбанке с утра в пятницу, 31 июля, снизился до отметки 27,75 грн за доллар по цене продажи, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — В последний день месяца участники рынка не спешат входить в торги. После укрепления гривни в среду, 29 июля, и очередного отката в четверг, 30 июля, покупатели и продавцы заняли выжидательную позицию. Новостной фон относительно нейтральный, однако негативом остаются высокие уровни заражения COVID-19.

Стало известно, что группа американских сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США, внесла законопроект, который предусматривает ежегодное выделение 300 млн долларов Украине на военную помощь. Документ также требует, чтобы администрация США назначила специального посланника по Украине в качестве представителя США на мирных переговорах в нормандском формате и способствовала диалогу между черноморскими странами. Помимо этого, законопроект призывает Госдепартамент создать рабочую группу по Украине с соответствующими европейскими союзниками.

Среди факторов, способствующих стабилизации курса, можно выделить отмеченное с 27 июля резкое снижение продаж облигаций внутреннего государственного займа нерезидентами. Однако на рынок продолжает давить ликвидность, полученная от погашения гривневых облигаций, а также придерживание валюты со стороны экспортеров. На следующей неделе запланированы выплаты по облигациям 16 млрд грн и 140 млн долларов, что также является фактором давления на рынок. Участники рынка находятся в ожидании новостей от НБУ по кадровым решениям, что также влияет на настроения рынка.

Вероятно, в ближайшее время курс гривни продолжит демонстрировать колебания и будет двигаться в диапазоне 27,7−27,9 грн за доллар, — считает Андрей Шевчишин.

Другие эксперты дают более оптимистичный прогноз.

— На минувшей неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,3−1,0%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,78 грн до 27,69 грн (-0,3%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 27,78—27,81 грн до 27,70−27,73 грн (-0,3%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,75—28,04 грн до 27,53—27,75 грн (-0,8% - -1,0%). При этом разница между средней покупкой и средней продажей сократилась с 1,1% до 0,8% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 грн за доллар, на конец года — 28,8 грн. Такие ожидания Минэкономики заложило в проект «Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021−2023 годы». В пояснительной записке к проекту документа отмечается, что в предыдущем прогнозе ожидания были на уровне 29,7 грн за доллар в среднем за год и 29,3 грн за доллар на конец следующего года.

На ближайшую неделю мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4−27,6 грн, — прогнозирует Вадим Иосуб.

Стоит отметить, что, согласно опубликованном Национальным банком Украины ежеквартальному инфляционному отчету за июль 2020 года, экономика сократится на 6% по итогам 2020 года, но в последующие годы ее рост составит около 4%. В свою очередь, инфляция ускорится до 4,7% на конец этого года. По оценкам НБУ, во II квартале падение ВВП Украины ускорился до 11% в годовом измерении (с 1,3% в I квартале). В дальнейшем падение может замедлиться до 7,4% в III квартале и 3,8% в IV квартале. По итогам 2020 года ВВП упадет на 6%, а в 2021 году, как и в 2022 году, вырастет на 4%. Как отмечает Нацбанк, основным фактором падения экономики во II квартале стали полномасштабные карантинные ограничения на отдельные виды деятельности. Дополнительный отрицательный вклад сформировало сокращение производства в сельском хозяйстве из-за позднего начала жатвы.

В НБУ отметили, что со второго полугодия нынешнего года экономика начала восстановление. Худший период для экономики уже позади. Смягчение карантина способствует оживлению деловой активности. Достаточно мягкая монетарная и фискальная политика поддержат экономический рост в последующие годы. Впрочем, темпы восстановления будут сдерживаться все еще подавленным потребительским и инвестиционным спросом, в частности из-за высокого уровня неопределенности относительно распространения коронавируса.

Строит отметить, что по мнению аналитиков, до конца года доллар может стоить как 45 гривен, так и 25 гривен. Все будет зависеть от того, какую финансовую политику будут проводить власти Украины.

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