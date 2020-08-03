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«Меня били ногами по голове, я просила о помощи. Мужчина видел это, сел в лифт и уехал»
После нападения на телеведущую Анастасию Луговую поезде Мариуполь — Киев 31 июля спецкор ТСН Наталия Нагорная решила рассказать о том, как напали на нее саму, но никто не пришел на помощь.
«Это было 2,5 года назад, — пишет в соцсети Наталия Нагорная. - Меня била ногами по голове особа мужского пола в подъезде на первом этаже.
В это время какой-то человек стоял у лифта и вызывал. Я попросила о помощи. А он сел в лифт и уехал. Не знаю, как звали того человека и кто он. Потом, когда меня лечили и приводили в себя, много думала, как ему живется теперь, тому дядечке из лифта?)))
Или вот другое дело. Есть у меня один друг. Он как-то защитил девушку от прокурорского сынка. Едва откупился, немного посидел в СИЗО. Потому что девушке то ли денег дали, то ли просто напугали. Она в этом деле перестала фигурировать.
И каждый полицейский вам скажет: мало кто напишет заявление, а те кто напишут, вероятно, потом заберут.
Существо, которое меня едва не покалечило, так и не наказали. Ну, кроме жизни, которая наказала отсутствием ума.
Мы живем в такой удивительной системе…
Жертвы или не пишут заявлений, или защищают насильников.
Защитники не могут рассчитывать на поддержку жертв.
И минимальная вероятность, что менты кого-то найдут.
А да, я тоже против насилия", — написала на своей странице в Facebook Наталия Нагорная.
Что касается Анастасии Луговой, то она решила не молчать, чтобы у напавшего на нее мужчины больше не было возможности повторить свое преступление. Рецидивист арестован. Ему грозит срок до 7 лет.
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