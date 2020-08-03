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«Мариуполь» представил нового главного тренера (фото)
В понедельник, 3 августа, футбольный клуб «Мариуполь», занявший в чемпионате Украины восьмое место и проигравший финал плей-офф за путевку в Лигу Европы, объявил о назначении нового главного тренера команды. Место ушедшего в отставку Александра Бабича занял 42-летний Остап Маркевич — сын экс-наставника «Карпат», «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирона Маркевича. Контракт со специалистом рассчитан на один сезон.
Остап Маркевич и первый вице-президент ФК «Мариуполь» Андрей Санин после подписания контракта
Отметим, что Остап Маркевич родился 4 апреля 1978 года. Выступал за «Карпаты-2» (Львов). Был тренером в футбольной школе отца, Мирона Маркевича, в Винниках. Работал в структуре ФК «Вильярреал» (Испания). В 2016—2019 годах тренировал «Вильярреал» U-20, вместе с которым выиграл серебряные медали чемпионата Испании. С июня по октябрь 2019 года работал главным тренером «Агробизнеса» (Хмельницкая область), а позже возглавил одесский «Черноморец».
Остап Маркевич уже познакомился с командой и провел первую тренировку.
Отметим, что после окончания сезона «Мариуполь» покинули несколько опытных исполнителей — Руслан Фомин, Павел Полегенько, Игорь Тищенко, Сергей Яворский и Валерий Федорчук.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новым наставником «Динамо» стал Мирча Луческу.
Фото ФК «Мариуполь»25
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