Лукашенко, «вагнеровцы» и Путин: что пишут на Западе о громком скандале в Беларуси

История с арестом 33 боевиков ЧВК «Вагнер» в Беларуси за несколько дней до проведения президентских выборов остается одной из главных тем обсуждения в европейских СМИ. Швейцарский журналист Марк Аллговер уверен, что Александр Лукашенко решил использовать российских наемников для того, чтобы «обвинить оппозицию в подготовке массовых беспорядков».

Вот, что он написал в статье для газеты LeTemps, которая вышла 31 июля.

«В среду, 29 июля, белорусские зрители обнаружили на своих экранах сцену из боевика. Элитные войска ворвались в гостиничные номера в Минске и арестовали мужчин в нижнем белье. Власти обвинили 32 человек в принадлежности к российской группе наемников ЧВК «Вагнер». В другом репортаже о ходе операции президента Александра Лукашенко проинформировал глава КГБ, службы безопасности, которая до сих пор носит это название.

По мере приближения президентских выборов 9 августа усиливается степень нервозности в лагере Лукашенко. На первый взгляд, перспективы его переизбрания практически не пострадали из-за управления пандемией, характеризовавшегося полным ее отрицанием. Однако ситуация усложнилась, поскольку впервые после его прихода к власти в 1994 году одному кандидату удалось сплотить вокруг себя оппозицию. За последние несколько недель кандидат на пост президента 37-летняя Светлана Тихановская, домохозяйка и жена блогера, которого в мае посадили в тюрьму за то, что он объявил, что будет баллотироваться, собрала в свою поддержку тысячи людей.

В четверг, 30 июля, власти нанесли двойной удар, обвинив предполагаемых наемников, а также членов оппозиции, в том числе заключенного в тюрьму блогера Сергея Тихановского, в подготовке «массовых беспорядков». Напряженность остается высокой, по мнению государственного секретаря Совета безопасности Андрея Равкова, который оценил общее число заговорщиков в 200 человек. «Идут поиски, — сказал Андрей Равков. — Это как иголка в стоге сена…»

«Власти используют членов группы Вагнера, чтобы напугать людей до голосования, придумывая историю о российских активистах», — заявил Александр Алесин, независимый военный эксперт из Минска, агентству Associated Press. «Если бы эти люди участвовали в заговоре, то они не были бы одеты в одежду в стиле милитари и футболки со словом „Россия“ и не останавливались бы в одном месте», — уверен Алесин.

Россия отрицает какое-либо желание дестабилизировать своего соседа, однако сам факт того, что Александр Лукашенко сейчас размахивает такой угрозой, подчеркивает увеличивающуюся пропасть между Минском и Москвой. Президент Беларуси, который долгое время занимал позицию, близкую к позиции Владимира Путина, изменил свой курс после украинской революции 2014 года. Удостоверившись в эффективности тактики гибридной войны, развернутой Кремлем, — появление «зеленых человечков» в Крыму и поддержка, оказываемая боевикам-сепаратистам на Донбассе, в частности, через группу Вагнера — глава белорусского государства предпринял опасную попытку балансирования между Россией и Западом".

Еще более глубокий анализ событиям в Беларуси дал известный журналист Константин Эггерт в своей еженедельной колонке для Deutsche Welle (DW).

«Местами это напоминает анекдот про Штирлица, переписанный Виктором Пелевиным. Более тридцати россиян, которых белорусские СМИ называют «боевиками ЧВК Вагнера», задержаны в санатории под Минском. Александр Лукашенко провел срочное заседание Совета безопасности страны и потребовал объяснений от официальной Москвы. Государственный секретарь СБ Андрей Равков сказал, что охрану границы с Россией усилят…

Пелевин со Штирлицем начинаются тогда, когда всплывают особенности поведения задержанных, вызвавшие у бдительных граждан Беларуси желание позвонить в местный КГБ. Накачанные россияне, как утверждается, носили одежду в стиле милитари, не пили алкоголь и не предавались увеселениям. Они также имели на тридцать человек всего три чемодана, но таких тяжелых, что их приходилось переносить коллективно. Чтобы стать совсем незаметными, потенциальные «дестабилизаторы» носили нашивки типа «Наш бизнес смерть, и бизнес идет хорошо». Короче, «Штирлиц шел по Унтер-ден-Линден в форме НКВД…»

Если серьезно, то скандальные задержания вызывают массу вопросов. То, что случившееся действительно связано с президентскими выборами в Беларуси, похоже, правда. В Минск стягивают военную технику для внутренних войск. С каждой минутой историю с загадочными туристами будет все труднее замять. Да и не похоже, что в Минске собираются что-то заминать.

Анонимные сотрудники спецслужб Беларуси активно развивают тему причастности задержанных к силовым структурам России. Без команды президента такое в принципе невозможно. Одновременно, по сообщениям российских СМИ, Беларусь давно служит перевалочным пунктом для российских наемников, направляющихся в Африку — Судан, Ливию и Центральноафриканскую Республику. Если это правда, то и такие вещи невозможны без прямой санкции Александра Лукашенко.

Возникают три версии. Первая — официальная: по приказу Путина российские наемники приехали взорвать обстановку в Беларуси с целью свергнуть президента Лукашенко. В это верится с трудом. Участники государственных переворотов не ведут себя как опереточные разбойники и не носят безумных нашивок на одежде.

Версия номер два: Путина не устраивает Лукашенко, но возможный приход к власти в Беларуси демократической оппозиции, который с каждым днем становится все более вероятным, устраивает его еще меньше. Поэтому Кремль готов «одолжить» Минску три десятка «вагнеровцев» (если это они), чтобы позволить белорусскому президенту разыграть спектакль под названием «Оппозиция наняла боевиков для свержения законной власти. Отечество в опасности! Выборы отменяются на неопределенной срок».

В теории это возможно, но очень рискованно и ненадежно. Ведь, по идее, тогда нужно передавать дело в суд. На нем тридцать человек должны давать одинаковые показания о том, как арестованный Виктор Бабарико или Светлана Тихановская переводили им деньги и пересылали планы президентского дворца. В такую постановку никто не поверит. Хотя как повод сорвать выборы такая история, может быть, и сойдет.

Версия третья, пока что самая правдоподобная: Александр Лукашенко убежден — Кремль действительно хочет его свергнуть, но не путем отправки под Минск склонных к саморекламе наемников, а каким-то иным способом. Он решает послать Москве сигнал и отдает приказ своим силовикам внезапно задержать ничего не подозревающих россиян, следующих стандартным маршрутом в Африку, давно согласованным с Минском. Месседж Путину: «Не суйтесь ко мне, Владимир Владимирович!» Месседж Западу: «Давите на Путина, спасайте независимость Беларуси и, заодно, мою власть!»

В таком случае Лукашенко пошел на прямой конфликт с Кремлем. Это подтверждается и тем, что официальное информагентство БелТА опубликовало список задержанных россиян, назвав их «боевиками». Российский писатель и карманный «империалист» Кремля Захар Прилепин опознал среди тридцати с лишним имен тех, кто вместе с ним воевал на территории Восточной Украины за так называемую «ДНР».

Прилепин, похоже, поторопился и не запросил инструкций в администрации президента. Ведь эти люди объявлены в международный розыск Украиной. По идее, теперь Лукашенко должен их выдать Киеву. Это стало бы очень публичной и очень болезненной пощечиной Кремлю и началом полномасштабной холодной войны с Путиным. Не уверен, что Лукашенко этого желает.

Скорее всего, его задача — сохранить обстановку во время выборов напряженной, ссылаясь на возможность «провокаций». Об этом кандидатов в президенты уведомил местный ЦИК. Если оппозиция не признает результаты голосования и устроит митинги протеста (что вероятно), то под предлогом «опасности извне» протесты будет проще гасить. После силовой «стабилизации» обстановки в Беларуси о боевиках можно будет забыть и тихо отпустить их на все четыре стороны.

Однако, если события развиваются по третьей версии, то она все равно чревата большими проблемами для Лукашенко. Ведь Путин не прощает и меньших обид, чем такое публичное унижение. И если Лукашенко на такой риск идет, значит, считает — это абсолютно необходимо, чтобы выжить".

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