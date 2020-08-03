Стало известно, что Шмыгаль пообещал ЕС в обмен на 600 млн евро помощи

Выделение Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи Евросоюзом, меморандум о выделении которой был подписан премьером Денисом Шмыгалем в 23 июля в Брюсселе, связывают с успешным сотрудничеством нашей страны с МВФ, прозрачными закупками медпрепаратов, а также реформой таможенной и налоговой службы.

«Политические условия, связанные с этой помощью, основаны на программе экономической стабилизации и реформ, одобренной властями страны, и согласуются с соглашениями, достигнутыми страной с МВФ. Соответственно, перед выделением каждого транша помощи, Комиссия в сотрудничестве с национальными властями и персоналом МВФ проверит, что условия, связанные с этой помощью, соблюдаются должным образом или достигаются новые договоренности», — говорится в меморандуме, который имеется в распоряжении «Українських новин».

Помимо успешного сотрудничества с Международным финансовым фондом есть и еще ряд условий. Так, закупками медпрепаратов должно заниматься исключительно госпредприятие «Медицинские закупки Украины», в котором должен быть создан независимый наблюдательный совет.

Есть в меморандуме и положение о создании деполитизированной комиссии по отбору нового Специализированного антикоррупционного прокурора — полномочия нынешнего главы САП Назара Холодницкого заканчиваются в ноябре 2020 года.

Отмечается и необходимость подготовки законодательной базы для создания нового органа по расследованию серьезных экономических и финансовых преступлений.

Также от властей ждут отмены ограничений по оплате работы членов наблюдательных советов 15 крупнейших государственных предприятий, введенной из-за карантина.

Одно из условий предоставление помощи — отмена специальных обязательств по продаже газа населению (ПСО), что, собственно, уже выполнено.

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