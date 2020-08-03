- 12:01 «Шахтер» – «Вольфсбург»: прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы
- 11:58 Где отдохнуть и что посмотреть в Украине: интерактивная карта интересных мест
- 11:55 Стало известно, что Шмыгаль пообещал ЕС в обмен на 600 млн евро помощи
- 11:52 Лукашенко, «вагнеровцы» и Путин: что пишут на Западе о громком скандале в Беларуси
- 11:41 Погибший рэпер Энди Картрайт собирался развестись с женой и уйти к любовнице
- 11:13 «Мариуполь» представил нового главного тренера
- 11:10 Россию оштрафовали за "Северный поток 2"
- 10:53 Доллар продолжает дешеветь: курс валют 3 августа
- 10:39 Жена Владимира Преснякова ждет второго ребенка
- 10:25 Wizz Air отменила рейсы из Киева в Таллин через день после открытия: что произошло
- 10:22 Власти Британии оплатят половину чека в ресторане, чтобы помочь бизнесу выжить
- 09:37 Коронавирусом за сутки заразились почти тысяча человек: какие из областей в лидерах
Стало известно, что Шмыгаль пообещал ЕС в обмен на 600 млн евро помощи
Выделение Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи Евросоюзом, меморандум о выделении которой был подписан премьером Денисом Шмыгалем в 23 июля в Брюсселе, связывают с успешным сотрудничеством нашей страны с МВФ, прозрачными закупками медпрепаратов, а также реформой таможенной и налоговой службы.
«Политические условия, связанные с этой помощью, основаны на программе экономической стабилизации и реформ, одобренной властями страны, и согласуются с соглашениями, достигнутыми страной с МВФ. Соответственно, перед выделением каждого транша помощи, Комиссия в сотрудничестве с национальными властями и персоналом МВФ проверит, что условия, связанные с этой помощью, соблюдаются должным образом или достигаются новые договоренности», — говорится в меморандуме, который имеется в распоряжении «Українських новин».
Помимо успешного сотрудничества с Международным финансовым фондом есть и еще ряд условий. Так, закупками медпрепаратов должно заниматься исключительно госпредприятие «Медицинские закупки Украины», в котором должен быть создан независимый наблюдательный совет.
Есть в меморандуме и положение о создании деполитизированной комиссии по отбору нового Специализированного антикоррупционного прокурора — полномочия нынешнего главы САП Назара Холодницкого заканчиваются в ноябре 2020 года.
Отмечается и необходимость подготовки законодательной базы для создания нового органа по расследованию серьезных экономических и финансовых преступлений.
Также от властей ждут отмены ограничений по оплате работы членов наблюдательных советов 15 крупнейших государственных предприятий, введенной из-за карантина.
Одно из условий предоставление помощи — отмена специальных обязательств по продаже газа населению (ПСО), что, собственно, уже выполнено.
Эксклюзивный материал об отмене ПСО и начале работы в стране открытого рынка газа, а также о том, как это скажется на стоимости «голубого топлива» для населения, читайте на сайте «ФАКТОВ».142
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.