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"Вы подумали, что хозяева народа? Нет, вы — слуги": мер Тернополя жестко обратился властям по поводу карантина (видео)
После того, как Тернополь вместе с Луцком и Кицманским районом Черновицкой области попал в «красную зону» из-за распространения коронавирусной инфекции, городские власти резко раскритиковали карантинные ограничения, касающиеся транспорта.
«Жители Тернополя возвращаются домой и не знают, смогут ли выйти на своей станции. Пока в Киеве работают „велюровые“ рестораны, „Укрзалізниця“ запретила останавливаться поездам в Тернополе», — заявил мэр города Сергей Надал и обратился к руководству Минтранса: «Вы решили, что вы — хозяева людских судеб? Кто вам дал право решать за жителей Тернополя? Ваша задача — обслуживать украинцев. Вы — слуги нашего народа. А вы подумали, что хозяева?»
Городской голова потребовал вернуть остановку поездов дальнего следования на станции в Тернополе, а также не останавливать междугороднее автобусное сообщение с областным центром.
«В противном случае из-за транспортной блокады вы настроите против нас, тернопольчан. Не злите людей. Жители Тернополя готовы не на словах отстаивать свои конституционные права и свободы», — добавил Сергей Надал.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», тернопольские городские власти отказались ограничивать работу заведений культуры, общественного питания, ТРЦ и запрещать регулярные пассажирские перевозки.
Фото из Википедии, автор Антон Марчевский.207
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"Вы подумали, что хозяева народа? Нет, вы — слуги": мер Тернополя жестко обратился властям по поводу карантина (видео)
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..