"Вы подумали, что хозяева народа? Нет, вы — слуги": мер Тернополя жестко обратился властям по поводу карантина (видео)

После того, как Тернополь вместе с Луцком и Кицманским районом Черновицкой области попал в «красную зону» из-за распространения коронавирусной инфекции, городские власти резко раскритиковали карантинные ограничения, касающиеся транспорта.

«Жители Тернополя возвращаются домой и не знают, смогут ли выйти на своей станции. Пока в Киеве работают „велюровые“ рестораны, „Укрзалізниця“ запретила останавливаться поездам в Тернополе», — заявил мэр города Сергей Надал и обратился к руководству Минтранса: «Вы решили, что вы — хозяева людских судеб? Кто вам дал право решать за жителей Тернополя? Ваша задача — обслуживать украинцев. Вы — слуги нашего народа. А вы подумали, что хозяева?»

Городской голова потребовал вернуть остановку поездов дальнего следования на станции в Тернополе, а также не останавливать междугороднее автобусное сообщение с областным центром.

«В противном случае из-за транспортной блокады вы настроите против нас, тернопольчан. Не злите людей. Жители Тернополя готовы не на словах отстаивать свои конституционные права и свободы», — добавил Сергей Надал.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», тернопольские городские власти отказались ограничивать работу заведений культуры, общественного питания, ТРЦ и запрещать регулярные пассажирские перевозки.

Фото из Википедии, автор Антон Марчевский.

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