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Четырехкратный олимпийский чемпион сыграл свадьбу в особый день (фото)
Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 34-летний швейцарец Дарио Колонья женился. Избранницей знаменитого спортсмена стала 30-летняя Лаура Бухер, с которой он встречался с 2009 года. Фото со свадьбы, которая состоялась 1 августа на островах Бриссаго (озеро Лаго-Маджоре) на юге Швейцарии в национальный праздник — День конфедерации, он выложил на своей странице в Instagram.
«Когда мы познакомились 11 лет назад, Дарио еще не был титулованным спортсменом. Да и СМИ о лыжных гонках писали не на первых страницах. Да, я знала, что он занимается беговыми лыжами, выиграл чемпионат мира U23, участвует в Кубке мира. Прорыв Дарио совершил лишь через несколько месяцев после нашей встречи. Но его золотые олимпийские медали — ни первая, ни вторая, ни третья, ни четвертая — никак не повлияли на нашу любовь. И это главное», — рассказала в интервью blick.ch Лаура Бухер.
Добавим, что Дарио Колонья — не только четырехкратный олимпийский чемпион, но и чемпион мира 2013 года в скиатлоне. Он по четыре раза завоевывал Кубок мира, малый Кубок мира в дистанционных гонках, а также четырежды выиграл престижную лыжную многодневку «Тур де Ски». Колонья — один из трех четырехкратных олимпийских чемпионов в истории Швейцарии (наряду с гимнастом Жоржем Мизом и прыгуном с трамплина Симоном Амманом).
Дарио Колонья — один из трех четырехкратных олимпийских чемпионов в истории Швейцарии
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист Маркус Ряйкконен сыграл свадьбу с премьер-министром своей страны.
Фото Instagram381
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