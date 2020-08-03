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Многодетная мать закопала новорожденную на кладбище
Тело новорожденной девочки нашел на кладбище в селе Мирное Беляевского района Одесской области местный житель, который поздно вечером выгуливал здесь собаку. Именно она «нанюхала» и разгребла лапами «захоронение». О страшной находке — крошечном тельце без верхних и нижних конечностей — мужчина сообщил в полицию. Ранее в Балтском районе Одесчины мать закопала новорожденного ребенка живьем.
Как сообщила «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникаций регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевская, местные полицейские оперативно разыскали роженицу. Ею оказалась жительница Мирного, в семье которой — семеро детей.
Женщина рассказала, что находилась на седьмом месяце беременности, но на медицинском учете не состояла. По ее словам, схватки начались ночью, ребенок родился мертвым. Она завернула дочку в пеленки, отнесла на кладбище и похоронила…
Сообщается, что мать закопала тельце ребенка неглубоко, предварительно поместив в полиэтиленовый пакет.
«Семья характеризуется исключительно положительно. По словам соседей, мать хорошо заботится о детях, они накормлены, ухожены, однако семья еле-еле сводит концы с концами», — уточнила Гордиевская.
Информацию об этом ЧП внесена в ЕРДР, с предварительной классификацией по статье «Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка» (ст. 117 УК Украины).
Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти и отсутствия конечностей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Одессой многодетная мать, пытаясь избавиться от очередного ребенка, убила себя.
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