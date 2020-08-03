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Угроза взрыва бизнес-центра в Киеве: первые фото с места событий
В понедельник, 3 августа, мужчина, который зашел в в помещении бизнес-центра «Леонардо», объявил, что у него в рюкзаке находится бомба.
На странице ДТП.kiev.ua в Facebook опубликованы фото с места событий.
В 12:00 в полицию поступило сообщение о происшествии. По информации заместителя министра МВД Антона Геращенко, молодой мужчина зашел в отделение АО «Универсал Банк», которое находится в Шевченковском районе Киева, в помещении бизнес-центра «Леонардо». Он сказал, что у него в рюкзаке лежит бомба и попросил вызвать полицию.
В банковском учреждении добровольно осталась только руководительница, остальные сотрудники покинули помещение.
Правоохранители ввели в действие специальную полицейскую операцию «Гром», а также начали переговоры с террористом и предлагают ему сдаться.
Ранее сообщалось, что недавно в Киеве уже находили подозрительный рюкзак, который исследовали пиротехники.244
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