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Происшествия

В Киеве снова нашли подозрительный рюкзак: на месте работают взрывотехники (фото)

15:13 27 июля 2020
На месте происшествия

В понедельник, 27 июля, в Киеве вновь обнаружили подозрительный предмет, который проверяют на наличие взрывного устройства. Ранее в столице возле станции метров «Шулявская» взорвалась мусорная урна, в результате за медицинской помощь обратились четыре человека.

Как сообщает «Киев Оперативный» в своем Telegram-канале, был обнаружен оставленный кем-то рюкзак. Это вызвало подозрение на попытку совершения террористического акта.

«Во французском квартале нашли неизвестный рюкзак. Сейчас его проверяют взрывотехники», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в кафе, которое расположено в Деснянском районе Киева — взорвалась салютная установка, находившаяся в оставленной под столом спортивной сумке.

Напоминаем, два взрывоопасных предмета были уничтожены в Киеве у станции метро «Минская».

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В Киеве снова нашли подозрительный рюкзак: на месте работают взрывотехники (фото)

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