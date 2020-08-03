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Захват банка в центре Киева: прямая трансляция с места событий
В Киеве, где неизвестный со взрывчаткой угрожает подорвать бизнес-центр в центре города, полиция оцепила территорию в районе улицы Владимирской.
Трансляцию с места событий ведет «112».
Тем временем замминистра внутренних дел Антон Геращенко в эфире «24 канала» заявил, что с мужчиной ведутся переговоры. Захвативший банк требует прессу, чтобы сделать заявление. «Ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке», — заявил Геращенко и добавил, что полицейские пока не знают, есть ли у злоумышленника настоящее оружие и взрывчатка или нет.
Есть информация, что злоумышленник — гражданин Узбекистана, ему около 30 лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мужчина зашел в отделение АО «Универсал Банк», находящийся в бизнес-центра «Леонардо», заявил, что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию.708
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