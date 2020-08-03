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На Черниговщине отец во время отдыха зверски убил 8-летнего сына
В Черниговской области мужчина зарезал собственного восьмилетнего сына и оставил тело в поле подсолнухов. Напомним, ранее в Харькове женщина задушила 10-летнего сына и покончила с собой.
Как этом сообщил пресс-центр регионального управления Национальной полиции, инцидент произошел вечером в лесополосе у села Скоренец Черниговского района, куда отец с сыном отправились на отдых.
Сначала мужчина сообщил в полицию о том, что ребенок потерялся, и только после начала масштабной операции по поиску ребенка правоохранители обратили внимание бурые пятна на одежде мужчины.
Впоследствии при осмотре мужчины полицейские обнаружили у него окровавленный нож. Поиски ребенка продолжались всю ночь. Около 7:00 3 августа окровавленное тело ребенка было найдено в поле подсолнухов. Лишь после этого отец признался правоохранителям, что он причастен к убийству.
30-летнего мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания (ИВС).
Ему инкриминируют умышленное убийство малолетнего ребенка (статья 115 Уголовного кодекса), которое карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, или же пожизненным лишением свободы.
Напомним, в июне на Одесчине приговорили к пожизненному заключению мужчину, зарезавшего соседей и пытавшегося убить и их детей.
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