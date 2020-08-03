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«Полный самолет МАУ бессмертных терминаторов. Практически у всех маски спущены с лица»
В летящем на Ибицу самолете произошла драка из-за пассажиров без маски. А о том, как соблюдают карантинные правила пассажиры из Украины, написал в соцсети бизнесмен Алексей Давиденко.
«Впервые за многие месяцы лечу в самолете, — пишет Алексей Давиденко. -
На лице маска. В кармане антисептик. Не потому что боюсь или паника — такие правила. Делай что должен, и будь что будет.
Но вокруг тотальная профанация.
Полный самолет МАУ бессмертных терминаторов. Практически у всех маски спущены с лица.
У кого с носа, у кого на губу, у кого на подбородок, у кого вообще на шею — для галочки.
Но так, чтоб закрывали рот и нос, практически ни у кого.
Они.
Шли по аэропорту в масках.
Проходили паспортный контроль в масках.
Стояли в очередях на расстоянии 1,5 метра друг от друга в масках.
Зато.
200 человек, зайдя в закрытый самолет, сев в кресла по шесть человек в ряд без дистанции — дружно маски сняли.
Ибо.
Бессмертные.
Включили аудиозапись:
— МАУ просит во время всего полета держать маску надетой на лицо.
Рекция людей ноль.
Реакция экипажа тоже ноль.
Всем пофиг.
Инстинкт самосохранения отсутствует.
Честно.
Я бы этих людей вообще никуда не выпускал. У них распи***йство и по**изм в крови.
Койки заполняются.
Мы 8-е в Европе по количеству заболевших.
Мы 15-е в Европе по летальности от короны.
Мой знакомый. Внешне здоровый мужик 42 лет, с деньгами и большими планами на жизнь, сгорел от коронавируса за 4 дня.
Госпитализация.
Реанимация.
ИВЛ.
ЭКМО.
ИВЛ.
Все…
Да-да. Конечно, от онкологии и сердца умирает больше. И летальность в 2019-м была выше. Но эти аргументы работают, пока оно не касается лично вас и ваших близких.
Поверьте, умереть от коронавируса в 42 он точно не собирался.
А вы и дальше ведите себя, как стая тупых и диких обезьян", — написал на своей странице в Facebook Алексей Давиденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Давиденко указал в соцсети, что многие не соблюдают правила, поскольку видят, как народные депутаты, приближенные к власти бизнесмены, да и сам президент и его окружение постоянно нарушают карантин.
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