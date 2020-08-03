«Полный самолет МАУ бессмертных терминаторов. Практически у всех маски спущены с лица»

В летящем на Ибицу самолете произошла драка из-за пассажиров без маски. А о том, как соблюдают карантинные правила пассажиры из Украины, написал в соцсети бизнесмен Алексей Давиденко.

«Впервые за многие месяцы лечу в самолете, — пишет Алексей Давиденко. -

На лице маска. В кармане антисептик. Не потому что боюсь или паника — такие правила. Делай что должен, и будь что будет.

Но вокруг тотальная профанация.

Полный самолет МАУ бессмертных терминаторов. Практически у всех маски спущены с лица.

У кого с носа, у кого на губу, у кого на подбородок, у кого вообще на шею — для галочки.

Но так, чтоб закрывали рот и нос, практически ни у кого.

Они.

Шли по аэропорту в масках.

Проходили паспортный контроль в масках.

Стояли в очередях на расстоянии 1,5 метра друг от друга в масках.

Зато.

200 человек, зайдя в закрытый самолет, сев в кресла по шесть человек в ряд без дистанции — дружно маски сняли.

Ибо.

Бессмертные.

Включили аудиозапись:

— МАУ просит во время всего полета держать маску надетой на лицо.

Рекция людей ноль.

Реакция экипажа тоже ноль.

Всем пофиг.

Инстинкт самосохранения отсутствует.

Честно.

Я бы этих людей вообще никуда не выпускал. У них распи***йство и по**изм в крови.

Идет рост.

Койки заполняются.

Мы 8-е в Европе по количеству заболевших.

Мы 15-е в Европе по летальности от короны.

Мой знакомый. Внешне здоровый мужик 42 лет, с деньгами и большими планами на жизнь, сгорел от коронавируса за 4 дня.

Госпитализация.

Реанимация.

ИВЛ.

ЭКМО.

ИВЛ.

Все…

Да-да. Конечно, от онкологии и сердца умирает больше. И летальность в 2019-м была выше. Но эти аргументы работают, пока оно не касается лично вас и ваших близких.

Поверьте, умереть от коронавируса в 42 он точно не собирался.

А вы и дальше ведите себя, как стая тупых и диких обезьян", — написал на своей странице в Facebook Алексей Давиденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Давиденко указал в соцсети, что многие не соблюдают правила, поскольку видят, как народные депутаты, приближенные к власти бизнесмены, да и сам президент и его окружение постоянно нарушают карантин.

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