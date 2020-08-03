- 14:10 Появилось фото мужчины, захватившего банк в центре Киева
- 14:07 Чуть не врезался в людей: в сеть попало видео ДТП с переворотом в Киеве
- 13:55 На Черниговщине отец во время отдыха зверски убил 8-летнего сына
- 13:48 Как изменится курс доллара в августе: прогноз на месяц
- 13:41 Захват банка в центре Киева: прямая трансляция с места событий
- 13:32 «Власть не способна создать национальную идею. Ее должен создать украинский народ», — нардеп
- 13:20 Угроза взрыва бизнес-центра в Киеве: первые фото с места событий
- 13:18 Стало известно, как можно попасть в "красную зону", где запретили общественный транспорт
- 13:09 Сын Богуслаева купил итальянский остров за 10 млн долларов
- 13:04 В Киеве мужчина с рюкзаком угрожает взорвать бизнес-центр
- 13:00 Луческу советует Суркису продать Цыганкова
- 12:55 Лидер группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» Сергей Танчинец станет участником нового сезона «Танців з зірками»
Появилось фото мужчины, захватившего банк в центре Киева
Стала известна личность мужчины, который в понедельник, 3 августа, угрожает устроить взрыв в киевском бизнес-центре «Леонардо».
Как заявил заместитель министра МВД Антон Геращенко в своем Facebook, по предварительной информации, лицом, угрожающим террористическим актом, является гражданин Узбекистана Сухроб Рахманович К.,
«Судя по его социальными сетям — это психически неуравновешенный человек», — отметил Геращенко.
«Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров. На месте создан оперативный штаб СБУ и милиции. Введен в действие план специальной операции СБУ „Бумеранг“. Руководство операцией взяла на себя СБУ», — проинформировал замминистра МВД.
Ранее сообщалось, что с места захвата банка в центре Киева ведется прямая трансляция.
Фото: Михаила Сергушева, «ФАКТЫ»390
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!