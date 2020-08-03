Появилось фото мужчины, захватившего банк в центре Киева

Стала известна личность мужчины, который в понедельник, 3 августа, угрожает устроить взрыв в киевском бизнес-центре «Леонардо».

Как заявил заместитель министра МВД Антон Геращенко в своем Facebook, по предварительной информации, лицом, угрожающим террористическим актом, является гражданин Узбекистана Сухроб Рахманович К., 25.03.1988 г. р .

«Судя по его социальными сетям — это психически неуравновешенный человек», — отметил Геращенко.

«Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров. На месте создан оперативный штаб СБУ и милиции. Введен в действие план специальной операции СБУ „Бумеранг“. Руководство операцией взяла на себя СБУ», — проинформировал замминистра МВД.

Ранее сообщалось, что с места захвата банка в центре Киева ведется прямая трансляция.

Фото: Михаила Сергушева, «ФАКТЫ»

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