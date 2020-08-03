"Спросите у детей. Может, для них пение гимна в школе — еще одна причина гордиться Украиной"

Решение депутатов горсовета Киева о пении гимна в школах в начале каждого учебного дня прокомментировал на своей странице в соцсети блогер, переехавший в Киев из Луганска, Николай Ильинов. Он рассказал о реакции детей на это нововведение, отметив, что украинский язык оказался для них щитом от многих проблем. Ведь, по его мнению, дети пострадали от «братской помощи» больше, чем взрослые.

«СПРОСИТЕ У ДЕТЕЙ

Прочитав, что теперь в киевских школах дети будут петь гимн, я поинтересовался у своих детей, как они к этому относятся. «О, классно! — сказал старший сын, — Я знаю полную версию Гимна Украины». «А я только короткую, научишь полной?» — добавил младший.

Тут такое дело, мои дети, не совсем стандартные дети, как я уже писал ранее, они самостоятельно перешли на украинский язык, хотя дома мы говорим на русском. И если кто-то с ними начинает говорить на украинском, они тоже переходят на украинский. А тут недавно я услышал, как старший сын разговаривает со своим другом на украинском.

— Это ты с Егором говорил? — спросил я

— Да, — ответил сын, — мы решили друзьями перейти на украинский

— Этот тот Егор, который из Донецка? — решил я уточнить

— Да, этот тот Егор, из украинского Донецка, — улыбаясь, ответил сын.

— И как, все твои друзья перешли на украинский?

— Ну пока один еще не перешел, киевлянин.

Вряд ли это сможет понять не переселенец, но язык оказался как щит от тех проблем, которые навалились, и дети, к сожалению, пострадали от «братской помощи» больше, чем взрослые. Когда мы жили в Луганске, мои дети имели две личные комнаты: одна исключительно для игр, а вторая для учебы и сна. У них была кровать в виде корабля, искусственный аквариум в виде иллюминатора с видом на морское дно, у них было всё, что они хотели. Переехав в Киев, мы себе такую роскошь позволить уже не могли, мы арендовали то, что могли позволить. Я, кстати, не знаю ни одного переселенца, который арендовал бы жилье лучше или хотя бы такого уровня, какое у него было до войны.

Дети растут быстро. Еще вчера ребенок мог попросить: «Папа, я хочу заниматься музыкой» или «Я хочу игровую приставку» или что-то еще. А ты ему отвечаешь, мол, подожди, давай через годик, нам сейчас нужно долги отдать. А через годик ты снова отвечаешь: «Подожди еще немного, мы сейчас хоть чуть-чуть кредиты погасим и тогда». А еще через годик: «Вот сейчас ремонт закончим и тогда сможем себе позволить». А потом наступает время и ты уже готов выполнить его просьбу, а он отвечает: «Уже не нужно, уже не интересно».

Эту войну мы еще долго отхаркивать будем. Война — это не только смерти, это миллионы разбитых судеб, сотни тысяч детей, которым родители не смогли позволить оплатить спортивную секцию или музыкальную школу, репетиторов, потому что до 50% своего дохода отдавали за арендованное жилье, оставив свое в ОРДЛО. Это другой взгляд на жизнь, когда ты невольно меняешь свой лексикон. Ты уже маленькую квартиру называешь уютной, а скромный ремонт — практичным. Ты объясняешь своим детям, что-то, что их сверстники разъезжают со своими родителями по заграницам, это не потому, что твой папа неудачник, а потому, что у нас другие расходы, и приводишь пример, что на ту сумму, которую мы отдали за арендованное жилье, мы могли бы по 2−3 раза в год отдыхать на хорошем курорте.

Я не знаю, как ваши дети отреагируют на пение Гимна своей страны перед школьными занятиями, скорее всего, это зависит от того, насколько ваша семья имеет проукраинскую позицию, дети всё слышат, они быстро впитывают информацию, возможно, для них это будет еще одна маленькая причина гордиться своей страной.

Спросите у детей…" — написал блогер в Facebook.

Ранее пение гимна в школах прокомментировал в соцсети бывший народный депутат Украины (2007−2014 гг.) Олесь Доний. Он считает, что таким «патриотическим решением» может будет достигнут противоположный эффект.

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