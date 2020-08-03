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Если бы кто-то бросился спасать телеведущую, полиция задержала бы его за нападение на насильника, — Сергей Стерненко

15:12 3 августа 2020
Сергей Стерненко

Во время очередного покушение на бывшего лидера одесской ячейки «Правого сектора» Сергея Стерненко он смертельно ранил одного из нападавших, и сейчас Стерненко судят за умышленное убийство. Одесский активист указал на реакцию МВД по поводу нападения в поезде на телеведущую Анастасию Луговую и напомнил об изнасиловании женщины в полиции Кагарлыка.

«Заместитель Авакова Антон Геращенко удивляется, что никто не бросился спасать Анастасию Луговую во время попытки изнасилования в поезде, — пишет Сергей Стерненко. -

Потому что, если бы бросился, полиция задержала бы спасителя за нападение на насильника.

Еще Антона почему-то не интересует, почему никто из полицейских не остановил своих коллег при изнасиловании Нели Погребицкой в Кагарлыке.

У них, в отличие от обычных граждан, было при себе оружие.

Но среди мусоров не было людей", — написал на своей странице в Facebook Сергей Стерненко.

Ранее спецкор ТСН Наталия Нагорная рассказала о том, как на нее напали: «Меня били ногами по голове, я просила о помощи. Мужчина видел это, сел в лифт и уехал«

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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