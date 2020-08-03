- 16:00 «Красная» зона: «Укрзалізниця» закрыла продажу билетов в Луцк и Тернополь
- 15:40 Работал официантом и призывал к убийству политиков: что известно о задержанном киевском террористе
- 15:38 Надо ехать на Донбасс и приглашать людей сюда: Фокин согласился работать в ТКГ в Минске
- 15:15 Появилось видео с задержанным киевским террористом
- 15:09 Четырехкратный олимпийский чемпион сыграл свадьбу в особый день
- 15:08 Киевского террориста задержали
- 14:58 Захватчик банка в Киеве заявил, что взрывчатка сдетонирует даже в случае его ликвидации
- 14:53 Во Львове простились с легендарным комбатом Андреем Гергертом
- 14:44 Луцк окончательно отказался ужесточать карантин
- 14:32 «Осталось вылечить COVID и вперед»: Настя Ивлеева возвращается в «Орел и Решку»
- 14:10 Появилось фото мужчины, захватившего банк в центре Киева
- 14:07 Чуть не врезался в людей: в сеть попало видео ДТП с переворотом в Киеве
Если бы кто-то бросился спасать телеведущую, полиция задержала бы его за нападение на насильника, — Сергей Стерненко
Во время очередного покушение на бывшего лидера одесской ячейки «Правого сектора» Сергея Стерненко он смертельно ранил одного из нападавших, и сейчас Стерненко судят за умышленное убийство. Одесский активист указал на реакцию МВД по поводу нападения в поезде на телеведущую Анастасию Луговую и напомнил об изнасиловании женщины в полиции Кагарлыка.
«Заместитель Авакова Антон Геращенко удивляется, что никто не бросился спасать Анастасию Луговую во время попытки изнасилования в поезде, — пишет Сергей Стерненко. -
Потому что, если бы бросился, полиция задержала бы спасителя за нападение на насильника.
Еще Антона почему-то не интересует, почему никто из полицейских не остановил своих коллег при изнасиловании Нели Погребицкой в Кагарлыке.
У них, в отличие от обычных граждан, было при себе оружие.
Но среди мусоров не было людей", — написал на своей странице в Facebook Сергей Стерненко.
Ранее спецкор ТСН Наталия Нагорная рассказала о том, как на нее напали: «Меня били ногами по голове, я просила о помощи. Мужчина видел это, сел в лифт и уехал«
Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.197
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.