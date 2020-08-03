Если бы кто-то бросился спасать телеведущую, полиция задержала бы его за нападение на насильника, — Сергей Стерненко

«Заместитель Авакова Антон Геращенко удивляется, что никто не бросился спасать Анастасию Луговую во время попытки изнасилования в поезде, — пишет Сергей Стерненко. -

Потому что, если бы бросился, полиция задержала бы спасителя за нападение на насильника.

Еще Антона почему-то не интересует, почему никто из полицейских не остановил своих коллег при изнасиловании Нели Погребицкой в Кагарлыке.

У них, в отличие от обычных граждан, было при себе оружие.

Но среди мусоров не было людей", — написал на своей странице в Facebook Сергей Стерненко.

Ранее спецкор ТСН Наталия Нагорная рассказала о том, как на нее напали: «Меня били ногами по голове, я просила о помощи. Мужчина видел это, сел в лифт и уехал«



Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

197

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter