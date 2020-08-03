Появилось видео с задержанным киевским террористом

В сеть выложили видео с гражданином Узбекистана, который грозил подорвать бизнес-центр в Киеве и которого задержали силовики.

Его удалось захватить — взрыва не последовало. Видео выложил канал «Украина 24/7».

Информации о том, была ли у злоумышленника взрывчатка, пока что нет. Но ходят слухи, что в его рюкзаке были «элементы и составляющие».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мужчина заявлял, что взрывчатка сработает, если его попытаются обезвредить — он сидел в банке с привязанным к ноге рюкзаком.

297

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter