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Киевского террориста задержали (видео)
В Киеве обезвредили террориста, который захватил отделение банка в бизнес-центре «Леонардо».
В понедельник, 3 июля, около 12:00 мужчина зашел АО «Универсал Банк», которое находится Шевченковском районе Киева, в помещении бизнес-центра «Леонардо». Он заявил, что в его в рюкзаке бомба и потребовал вызвать полицию.
Сотрудники банка покинули помещение, однако руководитель отделения осталась на месте по собственному желанию.
Террорист заявил, что в его рюкзаке имеется большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, даже если его ликвидируют, так как к ноге прикреплен трос, подсоединенный к детонатору.
После этого он вышел в эфир, в котором потребовал арестовать всех политиков и президентов. Сразу после эфира террориста обезвредили силовики.
Ранее сообщалось, что появилось фото террориста, захватившего банк в Киеве.129
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