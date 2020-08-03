«Реальная опасность выдачи «вагнеровцев» Украине переполошила Лубянку, — Константин Машовец

Скандальное задержание в Беларуси боевиков ЧВК «Вагнера» и просьбу выдать их Украине прокомментировал на своей странице в соцсети координатор группы «Информационное сопротивление», военный эксперт Константин Машовец.

«Мамкины оппозиционеры… или верьте нам… мы хорошие… Гы-гы-гы…)))

Кремлевское шоу с бандой наемников, задержанных в Беларуси, продолжается… РЕАЛЬНАЯ опасность их выдачи в Украину не на шутку переполошила Лубянку… Ну оно и не удивительно… если эти люди попадут в руки Украины, то фактически это станет ПЕРВЫМ прецедентом в истории путинских специальных служб, когда действительно ВАЖНЫЕ и КЛЮЧЕВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ, причастные к «темной стороне» деятельности Кремля в разных точках планеты, скажем так, окажутся «вне его юрисдикции»…

До сих пор в руки украинского правосудия, за редким исключением, попадали в основном или представители местного Абизянского ватного обЧества, используемого Кремлем для своих игрищ на Донбассе, или его простые вояки, выполнявшие простые и понятные до безобразия задачи на Донбассе (пускай и местами кадровые)… проще говоря, второстепенные актеры второго плана…

«Вагнеры» же относятся к другой, более продвинутой категории кремлевских исполнителей — «чистильщиков». Именно эти туловища НЕПОСРЕДСТВЕННО «регулировали ситуацию» на Донбассе (и не только там) в интересах Кремля, по сути являясь, так сказать, одним из ключевых пальцев пресловутой кремлевской руки на Донбассе… Например, именно они стоят за громкими убийствами и ликвидациями… наиболее безбашенных вождей местных донбасских племен типа Беднова, Мозгового и прочих «трудноуправляемых»… Именно они стреножили «казацкий беспредел» в Луганде и по приказам из Москвы наводили и создавали в среде «восставшего бАмбасскАГА нарИда» подобие порядка и вертикали подчинения… в основном пулей и миной. И да, это было достаточно радикальное средство привести ситуацию к «нормальному бою»… но в высшей мере — БЫСТРОЕ и ЭФФЕКТИВНОЕ. Иначе, по мнению Кремля, весь этот бандитско-ватный шабаш мог в конечном итоге стать трудноуправляемым и по-настоящему хаотичным… Что привело бы в итоге к «провалу всего дела» (оно, собственно, и так, даже с «вагнерами», приведет к такому результату, но просто не так быстро… у кремлевских просто в таком случае появилось время основательно и более вдумчиво помародёрить Донбасс).

Именно из-за этой «специфики» своей деятельности, задержанным на территории Беларуси «вагнарятам» никоим образом НЕЛЬЗЯ попадать в руки официальных властей Украины… ибо в таком случае, так или иначе, на поверхность всплывут ТАКИЕ подробности деятельности Кремля на Донбассе, которые могут не столько ужаснуть международную общественность (на мнение которой, в принципе, Кремлю глубоко плевать), сколько раскрыть ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ контроля и управления Кремлем ситуацией на Донбассе, ну, и, как следствие, — отвратить от Кремля и России в целом значительную часть тех приматообразных туловищ, которые нынче по науськиванию того же Кремля «строят и защищают русский мир» на Донбассе… другими словами, АбиЗянки могут прозреть и задуматься… В конце концов, никому неохота в один прекрасный момент — «заглянуть на огонек» в ресторан «Сепар» или последний раз в жизни жениться… потому Кремлю жизненно важно, чтобы задержанных или отпустили, или убили…

Самое интересное, что в числе задержанных под Минском оказались в том числе и те, кто может рассказать много занимательного не только «за Донбасс», но и поведать про ряд других «интересных мест», куда протянулась длинная «рука Кремля»… Такое вот «случайное» совпадение… Вроде как их специально подбирали в одну группу… (уж не знаю, кто это делал и зачем…).

Но всё это, так сказать, преамбула…

Самое интересное в связи со всеми этими событиями развернулось вчера-сегодня…

На следующий же день после задержания (ну, или в тот же день) господин Песков (пресс-секретарь ГлавХ**ла) соизволил прокомментировать намерение Украины заполучить в свое распоряжение большую часть задержанных… Бурчание господина Пескова по этому поводу сводилось к тому, что это «все-таки граждане РФ» и, мол, «я бы не советовал этого делать…».

А вчера «совершенно внезапно», так сказать, «без объявления войны» в Киеве высадился некий господин Цепкало…

О том, кто это такой и как он связан со всей этой «вагнеровской» историей, я уже писал ранее… (см. предыдущие посты)… Не успел этот выпускник МГИМО, бывший «сотрудник посольства СССР в Финляндии», а также советник председателя Верховного совета Республики Беларусь Станислава Шушкевича по внешнеполитическим вопросам и советник исполнительного секретариата СНГ, а также «сооснователь Парка высоких технологий» в Минске ступить на украинскую землю… как с ходу начал «вбивать клинья» в отношения между официальными Киевом и Минском… практически, словно по бумажке, озвучивая на украинском телевидении полный набор кремлевских измышлений насчет: «любит — не любит» Кремль президента Лукашенко и как именно он это делает…

А сегодня Кремль посчитал это недостаточным, а сама затея с господином Цепкало показалось ему малоубедительной. Потому в ход были пущены более крупные фигуры… сразу несколько «типа оппозиционных» Кремлю известных медиаперсон (например, самый известный «невнятноговорящий» эксперт господин Белковский и ряд других), которые стали на голубом глазу утверждать, что Кремль, «конечно же, хочет, чтобы Лукашенко остался…» А происки недоброжелателей президента Лукашенко… «явно проистекают из Киева». Мол, вот посмотрите и оппозиционер-Цепкало туда подался…

Ну что можно сказать по этому поводу…

В Кремле могут что угодно думать по поводу умственных способностей президента Лукашенко… его склонности верить массированным информационным вбросам и спецоперациям Кремля… но, объективно говоря, вряд ли его можно считать наивным простачком (иначе он не правил бы своей страной столько лет)… А вот дебильное качество Лубянки считать себя «умнее и хитрее всех вокруг», вполне может сыграть с ней весьма и весьма злую шутку…" — написал Машовец в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о наличии веских причин для выдачи задержанных в Беларуси «вагнеровцев» Украине. В частности, они участвовали в войне на Донбассе против Украины и пытали наших защитников.

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