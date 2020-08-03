Идеальную вакцину от коронавируса могут и не изобрести: глава ВОЗ сделал тревожное заявление

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, ранее заявлявший, что карантинные ограничения сами по себе не смогут полностью остановить распространение коронавируса, не исключил, что идеальная вакцина от COVID-19 может и не появиться.

«Ряд вакцин проходит третий этап клинических испытаний, и мы все надеемся получить эффективные вакцины, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Однако на данный момент „серебряной пули“ нет и может никогда не появиться», — сказал он.

Тедрос Аданом Гебереисус отмечает, что подавление вспышек заболевания пока что сводится к основам общественного здравоохранения и борьбы с распространением болезней и предостерегает от поспешной отмены карантина.

Глава ВОЗ напомнил руководствам государств о необходимости обеспечивать тестирование на COVID-19, изоляцию и лечение заболевших, выявление контактных лиц, а гражданам — соблюдать масочный режим и безопасную дистанцию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 1 августа 2020 года ВОЗ зарегистрировала за сутки антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией — COVID-19 подтвердили у 292 527 человек в мире.

66

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter