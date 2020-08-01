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Новый "антирекорд" коронавируса: ВОЗ зафиксировала самое большое количество инфицированных за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сделавшая печальный прогноз о выработке коллективного иммунитета к COVID-19, зарегистрировала за последние сутки 292 527 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом свидетельствуют данные на сайте организации, и это самый высокий суточный прирост с начала пандемии, пишет УНН.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 25 июля, тогда за сутки, по данным ВОЗ, было выявлено более 286 тыс. инфицированных.
Всего с начала пандемии, согласно информации организации, количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигла 17,1 млн, число жертв составляет 668 910 человек, а за сутки умерло 6 812 человек. По данным университета Джонса Хопкинса (обновляются в реальном времени), заразились 17,42 млн человек, умерли 675 545.
Как известно, 27 июля глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что за последние шесть недель количество выявленных случаев инфицирования в мире примерно удвоилось. Он отметил, что пандемия коронавируса продолжает набирать обороты. ВОЗ собирается созвать чрезвычайный комитет для пересмотра оценки ситуации с коронавирусной инфекцией, добавил Гебрейесус.
Позже глава ВОЗ связал резкий рост числа зараженных коронавирусом в ряде стран с безопасностью молодежи и несоблюдением мер защиты. «Мы говорили это раньше и скажем еще раз: молодые люди не являются непобедимыми. Молодые люди могут быть заражены, молодые люди могут умереть и молодые люди могут передавать вирус другим», — сказал он.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 69 884 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 1693 — летальные. Кабмин Украины продлил до 31 августа адаптивный карантин с изменениями: теперь регионы будут делить на «зоны» в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.36
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