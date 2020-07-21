Тотальный карантин не поможет: в ВОЗ сделали важное заявление о распространении коронавируса

Руководство Всемирной организации здравоохранения решило еще раз напомнить свою точку зрения о том, что выступает против возвращения к жесткому карантину из-за COVID-19, так как уверена в том, что карантинные ограничения сами по себе не смогут полностью остановить распространение коронавируса.

Об этом заявил во время брифинга заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, одним из основных инструментов для борьбы с распространением вируса является отслеживание, выявление и изоляция контактов.

«Ни одна страна не может получить контроль над своей эпидемией, если она не знает, где находится вирус», — заявил глава ВОЗ.

«Как мы неоднократно говорили, так называемые меры карантинные меры могут помочь уменьшить передачу COVID-19 другим людям, но не смогут полностью остановить распространение болезни», — цитирует его слова Twitter организации.

Более важны, по мнению Гебреисуса, отслеживание контактов заболевших, а также их изоляция с целью препятствования дальнейшему распространению коронавирусной инфекции.

В ВОЗ сообщают, что во время Гебреисус отметил важную роль мобильных приложений, которые помогают отслеживать потенциальных зараженных. При этом он подчеркнул, что ничто не заменит обученных работников, которые «ходят от двери к двери» в поисках зараженных и контактных лиц, чтобы разорвать цепи передачи вируса.

«Отслеживание контактов необходимо для каждой страны, в любой ситуации. Это может предотвратить превращение отдельных случаев в кластеры, а кластеры — в дальнейшее распространение в обществе», — резюмировал глава ВОЗ.

Напомним, ранее в организации заявляли, что пока что маловероятно, что человечество сможет в обозримой перспективе ликвидировать коронавирус, ведь болезнь возвращается даже на островные государства. Поэтому в организации рекомендуют придерживаться прежних профилактических мер: избегать скопления людей, защищаться масками и перчатками, при появлении симптомов простуды немедленно самоизолироваться, тестироваться и, если инфекция подтвердится, — лечиться в соответствии с назначениями врачей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несмотря на то, что в Украине к смягчению карантина не готовы восемь областей, возможность возвращения к тотальному карантину даже не обсуждается. В Минздраве напомним, что на территории страны действует адаптивный карантин, который может быть эффективно использован на областном уровне.

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