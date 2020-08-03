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Дело Кокорина и Мамаева: суд принял неожиданное решение
В понедельник, 3 августа, Мосгорсуд вынес решение по делу скандальных звезд российского футбола 29-летнего Александра Кокорина и 31-летнего Павла Мамаева (а также младшего брата Кокорина и их друга Александра Протасовицкого), которые за пьяные драки в центре Москвы были осуждены и отсидели в тюрьме больше года.
Судебная инстанция заново рассмотрела приговор футболистам, отменив вердикт Пресненского суда от 8 мая 2019 года. В итоге Мамаев, Кирилл Кокорин и Протасовицкий оправданы по 213-й статье («хулиганство»), а Кокорин-старший — нет, сообщает sport24.ru. Приговор последнему оставлен без изменений, остальным лишение свободы заменено одним годом исправительных работ. Поскольку фигуранты уже отбыли реальные сроки, новое наказание им не грозит. Мамаев, Кокорин-младший и Протасовицкий могут рассчитывать на реабилитацию с связи с оправданием по статье «хулиганство».
Напомним, что в октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и их друг Протасовицкий на улице подрались с водителем Виталием Соловчуком, а потом напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака. По приговору суда, который состоялся в мае 2019-го, Кокорин и Мамаев за серию хулиганских выходок получили 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев тюрьмы каждый.
После досрочного освобождения в сентябре 2019 года автор самого быстрого гола в футболке сборной России Кокорин на правах аренды играл за «Сочи» (несколько дней назад он совершил громкий трансфер из «Зенита» в московский «Спартак»), а Мамаев выступал за «Ростов».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Кокорин купил защитную маску из крокодиловой кожи.
Фото championat.com80
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