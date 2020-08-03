Познакомившись с Меган Маркл, принц Гарри сказал, что «сорвал главный куш»

«У Меган был богатый опыт свиданий»

Скоби и Дюран настаивают на том, что герцог и герцогиня Сассекские одобрили книгу, однако сами не общались с журналистами. Авторы использовали другие «надежные источники информации». Более 100 человек рассказывали им, что происходило в британской королевской семье с момента знакомства принца Гарри с голливудской актрисой, известной по одной из главных ролей в популярном сериале «Форс-мажоры». Этих людей, по словам Скоби и Дюран, можно разделить на две основные группы — друзья Гарри и Меган и те, кто работал или продолжает работать на королевскую семью.

Однако некоторые фрагменты книги содержат настолько личную информацию, что позволяют усомниться в правдивости утверждения журналистов. Рассказать это им могли, пожалуй, только непосредственные участники, то есть герцог и герцогиня. Меган и раньше подозревали в подобных трюках. Она любит использовать СМИ в собственных целях, предоставляя при этом конфиденциальные сведения не напрямую, а через кого-то. А когда вспыхивает скандал, отказывается назвать имена тех, кто участвовал по ее просьбе в подготовке публикаций. Так она поступила, когда развернула кампанию в СМИ после обнародования ее письма к отцу. Маркл судится уже длительное время с газетой The Mail on Sunday, разгласившей содержание этого послания. Первый раунд тяжбы герцогиня проиграла в конце июля и должна теперь заплатить около 90 тысяч долларов судебных издержек. Тем не менее Меган продолжает упорствовать и просит суд разрешить ей не называть имена пяти ее друзей, которые после публикации письма, переданного журналистам самим Томасом Марклом, пытавшимся защитить себя от клеветы, дали анонимное интервью американскому журналу People, изобразив в нем Меган настоящей святой.

Но вернемся к книге, написанной Скоби и Дюран. Короткие выдержки из нее западные СМИ публикуют уже несколько дней подряд. «ФАКТЫ» решили собрать вместе наиболее интересные утверждения, которые содержит «В поисках свободы».

Принц Гарри и Меган Маркл впервые увидели друг друга, когда актриса прилетела в Лондон в рамках рекламной кампании сериала «Форс-мажоры» для британских зрителей. Гарри пришел на вечеринку, которую устроили в ресторане Dean Street Townhouse в Сохо. Конечно, он уже слышал о Меган и искал знакомства с ней. Маркл, отправляясь в Лондон, призналась одной из своих подруг, что не видит ничего плохого во флирте с «приятным английским джентльменом, представителем высшего общества».

Их первый вечер прошел прекрасно. Принц и актриса болтали три часа без перерыва, почти не замечая окружающих. Было очевидно, что они наслаждаются обществом друг друга. Гарри пил пиво, Меган — мартини. Один из источников утверждает: «У Меган был богатый опыт свиданий, достаточный для того, чтобы сразу определить Очаровательного Принца с первого взгляда. У Гарри такого опыта не было». Он был полностью очарован. Вернувшись домой в Кенсингтонский дворец, принц, как он потом признался одному из друзей, «пребывал в трансе». «Я точно сорвал главный куш!» — сказал Гарри. Меган тоже была под большим впечатлением. Позже она в волнении заявила одной из своих подруг: «С моей стороны это не прозвучит как безумие, если я скажу, что из этого что-то может получиться?»

Уже на следующий вечер у них было настоящее свидание. Воздух был наэлектризован до предела. Ощущалась «та самая химия». Легкое прикосновение, волнующие взгляды — глаза в глаза…

Гарри все устроил. Им удалось незамеченными выскользнуть с общей вечеринки, которая проходила в том же ресторане. Прикрытием для них послужил грузовик, ежедневно доставляющий свежую рыбу на рынок «Биллингсгейт». В результате они оказались в небольшом ресторане по соседству, где их целый вечер обслуживал надежный официант. Он поклялся Гарри сохранить все в тайне и сдержал слово. Они опять беспрерывно болтали, наслаждаясь обществом друг друга. Тем не менее, несмотря на явную симпатию, Меган отправилась после свидания в отель, а Гарри — в Кенсингтонский дворец.

Принц был влюблен по уши. Он устроил все так, чтобы вскоре полететь в Канаду, где проходили съемки всех сезонов «Форс-мажоров», и снова встретиться с Меган. Они хранили все в секрете. Гарри первым произнес те самые слова: «Я люблю тебя».

Какое-то время им удавалось сохранять свои отношения в тайне. Однако в декабре 2016 года Маркл допустила неосторожность. Отправившись по магазинам в Торонто, актриса надела золотую цепочку стоимостью примерно 220 долларов с буквами «H» и «M». Папарацци сфотографировали Меган с этим украшением, и слухи тут же разлетелись по всему миру.

Цепочку ей подарил Гарри. Он заказал ее лос-анджелесскому дизайнеру Майе Бреннер. Один из советников Букингемского дворца счел своим долгом позвонить Маркл. Разговор оказался неожиданным для актрисы и весьма неприятным. Меган просто слушала. Советник сказал ей, что она должна быть крайне осторожна в выборе украшений. Цепочка лишь поощрила папарацци, и теперь они будут постоянно преследовать ее и принца Гарри, стремясь получить новые подтверждения их отношений. Кроме того, Маркл получила совет «делать вид, что она не замечает фотографов и не улыбаться им».

Актриса, завершив разговор, почувствовала, что ее словно отчитали как маленькую девочку. Она была очень расстроена. Меган успокаивала себя тем, что советник сделал это сугубо из благих намерений.

Принц потребовал от СМИ оставить его девушку в покое

Между тем появление сплетен в СМИ подтолкнуло Гарри сделать официальное заявление для прессы. Фактически он потребовал оставить его девушку в покое. Это стало полной неожиданностью для всех членов королевской семьи, в первую очередь для принца Чарльза. Отец Гарри в тот момент вместе с женой Камиллой находился с визитом на Ближнем Востоке. Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская прибыли в Бахрейн. Чарльз узнал о заявлении младшего сына спустя 20 минут после его опубликования.

Поступок Гарри расстроил Чарльза. Он понимал его причину и был полностью согласен с тем, что сын должен был реагировать, однако считал, что Гарри следовало сначала посоветоваться с отцом. Реакция Чарльза рассердила Гарри. Он решил, что его ближайшие родственники уже настроены предвзято к Меган. Авторы книги считают, что именно тогда Гарри решил для себя, что отныне приоритетом для него является женщина, которую он любит, а не интересы королевской семьи…

Спустя шесть недель после их первого свидания принц Гарри отправился с Меган Маркл в Ботсвану. Это было романтическое путешествие. Влюбленные жили в палатке. Правда, нужно отметить, что это был скорее шатер с рядом удобств. Проживание в нем обошлось почти в 1 900 долларов за ночь!

Меган вернулась в Торонто, сияя от счастья. «Она постоянно улыбалась. Ее смартфон был забит фотографиями из Африки, включая селфи и совместные снимки с Гарри», — рассказывает одна из подруг Маркл. «Я никогда не ощущала себя в такой безопасности в обществе другого человека и не чувствовала такой близости», — призналась она.

Авторы книги утверждают, что именно в Ботсване у Гарри и Меган была настоящая помолвка. Официально считается, что принц сделал любимой предложение в ноябре 2017 года, когда они вместе готовили ужин в Кенсингтонском дворце.

В версию Скоби и Дюран можно поверить, учитывая тот факт, что уже в январе 2017 года Меган гостила в Лондоне как девушка Гарри и стремилась наладить отношения с его родственниками. Больше всего она опасалась, что не понравится Кейт Миддлтон. Жена принца Уильяма казалась ей высокомерной и холодной. Чтобы растопить лед, Маркл подарила герцогине Кембриджской дорогой еженедельник в кожаной обложке известной торговой марки Smythson. Подарок понравился Кейт. Такой вывод следует из того, что она позволила Меган посюсюкать с принцессой Шарлоттой, которой тогда был год и восемь месяцев. Позже супругу принца Уильяма пару раз видели на публике с этим еженедельником.

Однако появление Меган в жизни Гарри не слишком понравилось его старшему брату. Примерно в это же время у них состоялся разговор по душам. Уильям решил предупредить Гарри о том, что не следует столь поспешно принимать решение о женитьбе. «Тебе следует получше узнать эту девушку», — сказал он.

Слова брата вывели Гарри из себя. Он слышал, что Уильям, общаясь с другими, никогда не называет Меган по имени. Он предпочитает, упоминая ее, использовать выражение «та девушка». Гарри вспылил и назвал старшего брата снобом. В ответ Уильям заявил, что Гарри «ослеплен похотью» и никого не желает слышать.

После этого неприятного разговора Гарри окончательно уверился в том, что его родственники презирают Меган. Такие же чувства испытывают по отношении к ней и представители двора. Гарри помнил, как его мать принцесса Диана отзывалась о придворных и советниках. Она называла их не иначе как «люди в серых костюмах».

Принц Гарри и его невеста относились с недоверием к окружению в Кенсингтонском дворце. Не жаловали они и тех, кто служил в Букингемском дворце. Советник и слуги отвечали Маркл взаимностью. Они считали, что Меган — «не тот человек, который заслуживает доверия». «Женщина со шлейфом прошлого» — называли они ее. Наиболее острые на язык и вовсе придумали ей прозвище Шоугерл Гарри.

Ее Величество заявила, что Меган получит «то, что ей дают», и что она не может «иметь все, что хочет»

С такими чувствами принц Гарри и Меган готовились к своей свадьбе. Они старались отмахнуться от неприятных мыслей и настроиться на положительный радостный тон. И тут произошел инцидент, который раньше уже описывался в СМИ.

Накануне венчания Гарри и Меган приехали в Букингемский дворец выбирать тиару для невесты. Маркл очень понравилась диадема с изумрудами. Однако ей отказали. Гарри пришел в ярость и затеял скандал с персоналом. Пришлось вмешаться лично королеве Елизавете II. Ее Величество заявила, что Меган получит «то, что ей дают», и что она не может «иметь все, что хочет». Королева также предупредила Гарри, что у его невесты «трудный» характер.

Так рассказывали об инциденте британские газеты. В книге он описан иначе. Меган выбрала диадему и вышла из комнаты. После этого доверенное лицо Елизаветы II — ее стилист и портниха Анджела Келли — заявила Гарри, что не может дать это украшение. И нужно подобрать что-то другое. Принц обвинил ее в том, что она хочет испортить свадьбу, и он не позволит мешать его невесте надеть то, что она хочет. Но Келли сказала, что королева считает иначе…

После свадьбы все шло так, как представляли себе Гарри и Меган. Они были уверены, что Елизавета II прислушивается к своим советникам, которые только и мечтают осложнить жизнь Сассексам. Гарри все больше чувствовал себя «запасным колесом» в королевской семье, и эта роль его тяготила.

Меган признавалась друзьям, что больше не выдерживает атмосферу, которая царит во дворцах. Она пожертвовала своей карьерой, пожертвовала всем ради Гарри и его родственников, а они не приняли ее. И теперь она не знает, как выйти из этого положения.

Авторы книги утверждают, что именно Гарри, видя, как несчастна его жена, принял решение об отказе от выполнения обязанностей члена королевской семьи и переезде в Америку. Он якобы давно этого хотел, а ситуация с Меган окончательно открыла ему глаза. И он ей за это бесконечно благодарен. Жена «открыла ему дверь» в свободную жизнь.

Возможно, последней каплей стал тот факт, что на столе у королевы, когда она поздравляла подданных с Рождеством 2019 года, не было фотографии Гарри, Меган и их сына Арчи. При этом объектив камеры показал семейные снимки принца Уильяма, принца Чарльза и его жены Камиллы, принца Филиппа, а также фото короля Георга VI, отца Елизаветы.

При этом Ее Величество упомянула в своей поздравительной речи Гарри, его жену и сына и даже показала кадры своей первой встречи с Арчи, но этого было для Сассексов недостаточно.

Королева Елизавета давала внуку шанс вернуться в семью, но он отверг ее предложение

8 января 2020 года Гарри и Меган в Instagram объявили о том, что они покидают королевскую семью. Они ни с кем не обсуждали свое решение — ни с Елизаветой, ни с Чарльзом, ни тем более с Уильямом и Кейт. Королева была ошеломлена.

Тем не менее она предприняла попытку отговорить внука. Меган в семейных переговорах участия не принимала. Они с Гарри улетели в Америку еще осенью, использовав как повод стремление отпраздновать День благодарения с матерью герцогини Сассекской. Потом остались там на Рождество. В Лондон Гарри вернулся сам, чтобы обсудить с родственниками будущие отношения.

Переговоры были трудными. Елизавета попыталась дать внуку шанс. Она предложила что-то вроде испытательного срока: у Гарри и Меган будет целый год, в течение которого они могут без всяких объяснений и прочих формальностей вернуться к исполнению обязанностей членов королевской семьи. Но Гарри, утверждают авторы книги, гордо отверг это предложение…

Что произошло дальше, хорошо известно. Последний раз герцог и герцогиня Сассекские приняли участие в публичном мероприятии с родственниками Гарри в марте. Они прилетели в Лондон на традиционную церковную службу в честь празднования Дня Содружества. Уильям и Кейт практически не общались с ними. Кембриджи старались избегать даже случайной встречи взглядами.

В настоящее время Гарри и Меган живут в Лос-Анджелесе. Они всячески дают понять, что счастливы и свободны. Пандемия COVID-19 помешала им быстро реализовать ряд идей относительно самостоятельного заработка, но они полны уверенности в том, что у них все получится. Сассексы довольно холодно поздравляют родственников с праздниками и днями рождения. Вряд ли «В поисках свободы» поможет их примирению с членами королевской семьи.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Меган Маркл выступила с речью, в которой прозвучал «наезд» на королеву Елизавету.



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