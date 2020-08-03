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Повышение тарифа "Укрэнерго" приведет к убыткам "Центрэнерго" и проблемам с балансировкой системы, — СМИ
Решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, о повышении тарифов на передачу электроэнергии НЭК «Укрэнерго» не решит существующих проблем в отрасли, приведет к дополнительным убыткам для ПАО «Центрэнерго», что усложнит балансировку энергосистемы.
Об этом говорится в статье на Delo.ua.
«За год средние цены на «рынке на сутки вперед» упали на четверть — с 1,6 до 1,2 грн за кВт-ч. Теперь практически все производители работают в убыток — даже пресловутый «Энергоатом» вынужден брать кредиты на выплаты зарплат сотрудникам, не говоря уже о более дорогой генерации.
Фиксация низких цен для большей части генерации не могла не привести к обесцениванию электроэнергии. Последовавшее разрешение импорта дешевого электричества из России и Беларуси в паре с падением потребления во время карантина попросту обвалили рынок", — говорится в статье.
Это привело к тому, что «Гарантированный покупатель» не может рассчитаться с «Энергоатомом», «Укргидроэнерго» и «зеленой» генерацией, энергию которых он перепродает по льготным тарифам для населения и остаток выставляет на рынок «на сутки вперед». Часть средств от тарифа на передачу «Гарпоку» также перечисляет «Укрэнерго».
Чтобы разрешить ситуацию с дефицитом средств «Гарпока», НКРЭКУ обязала «Укрэнерго» увеличить объем отчислений, а чтобы не спровоцировать банкротство самого оператора, было принято решение поднять сам тариф.
«Стимулов для прихода цен в норму не остается вовсе, поскольку контролирующий более половины генерации в стране „Гарантированный покупатель“ и так получит свои деньги. Да, долг перед атомной, „зеленой“ и гидроэнергетикой сократится. А что будет с остальным рынком? В первую очередь пострадают угольная промышленность и государственные тепловые станции „Центрэнерго“, а вместе с ними и вся энергосистема», — заключает автор.
Финансовые проблемы на «Центрэнерго» могут привести к проблемам в энергосети. Именно тепловые станции госкомпании выполняют роль балансирующих мощностей в часы скачков потребления электроэнергии, поскольку атомные станции не могут резко снижать и повышать нагрузку, а ВИЭ производят электроэнергию в зависимости от погоды.
Напомним, в состав «Центрэнерго» входят 3 ТЭС общей мощностью 7665 МВт. «Центрэнерго» находится в управлении Фонда государственного имущества Украины и находится в перечне объектов большой приватизации.13
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