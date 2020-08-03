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Лилия Ребрик поделилась секретами стройности
Известная актриса и ведущая канала «Украина» Лилия Ребрик, которую заподозрили в третьей беременности, поделилась своим секретом стройности. 39-летнаяя мама двух дочек прекрасно выглядит и не стесняется демонстрировать свою фигуру. Лилия говорит, что не истязает себя диетами и ест все, что ей хочется, в удовольствие. Это ее концепция жизни.
«Я страстно люблю жизнь и пытаюсь получать от нее ВСЕ! И это, конечно, касается и еды», — говорит Лилия.
Впрочем, некоторых правил она придерживается. Каждый день она начинает со стакана теплой воды за полчаса до завтрака.
«Вода подготовит желудок к работе и возобновит водный баланс, утраченный за ночь. Второе правило — сытный завтрак. С семьей мы любим завтракать блинчиками (с начинками фантазируем), сырниками, можем и бутерброд съесть с чаем или кофе. Но очень редко — бутербродами не увлекаемся или пытаемся приготовить их максимально некалорийными. Если я хочу съесть что-то совсем неполезное (даже пирожные) — стараюсь сделать это до обеда. Потому что до вчера организм все это переработает и оно не отложится на талии и боках», — рассказала Лилия Ребрик.
Также после 15:00 она не употребляет картофель, морковь и свеклу, потому что в этих овощах содержится сахар. Поэтому после обеда лучше съесть мясо или рыбу, чем «невредные» овощи.
«Не ем я вечером хлеб. Вообще — мучное стараюсь употреблять как можно меньше и только в первой половине дня. А вот об ужине я забываю — никогда не ложусь спать голодной! Потому что тогда и засыпать спокойнее и на утро много не съешь. Мой ужин — белое мясо, белый сыр и трава», — поделилась своими правилами ведущая «Ранку з Україною».
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