Лилия Ребрик засветила округлившийся животик (фото)

Известная актриса и телеведущая Лилия Ребрик, рассказавшая, как борется с хейтерами, засветила округлившийся животик. На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором позирует в легком летнем красном платье, подчеркнув внушительный живот.

«Лето — время чудес», — интригующе подписала фото ведущая «Ранку з Україною» (канал «Украина»).

Поклонники в комментариях под фото поздравляют Лилию с третьей беременностью и пишут, что «диких» должно быть много.

«Можно поздравлять?», «Лиля, вы снова беременны?», «Диких должно быть много», «Вам очень идет», «Искренние поздравления», — пишут под фото.

Позже Ребрик развеяла интригу, опубликовав фото со съемочной площадки и рассказала, что «забеременела» она ради роли в продолжении сериала «Папаньки», в котором играет жену главного героя.

«Это моя кинобеременность. Кстати, уже вторая в моей карьере. Это начало третьего сезона обожаемого мной сериала „Папаньки“. Каждый проект для меня, как ребенок, которого я пылко люблю, радуюсь всем успехам и достижениям», — рассказала Лилия.

Напомним, Ребрик замужем за хореографом Андреем Диким. Они воспитывают дочек Диану и Полину.

А вот певица Alyosha скоро действительно станет мамой, она ждет девочку.

56

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter