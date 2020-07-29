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Оля Полякова в бикини похвасталась стальным прессом и стройной фигурой (фото)
Популярная певица Оля Полякова, рассказавшая, как артист на карантине чувствует себя без сцены, проводит время на даче. Хоть она много готовила, делилась фирменными рецептами, на фигуре это совершенно не отразилось. Наоборот, Оля выглядит еще стройнее, а стальному прессу можно только позавидовать. Фото в соблазнительном бикини певица опубликовала на своей странице в Instagram.
«На даче! Пошла готовить кабачковую икру!», — подписала снимок певица.
Поклонники засыпали Полякову комплиментами и расспросами, как ей удалось добиться такого результата. На самом деле ничего сложного — правильное питание, много спорта и, как говорит Оля, чувство юмора.
Ранее Настя Каменских на отдыхе в Турции похвасталась идеальной фигурой. Также в Турции, в Мармарисе, отдыхает с детьми и мужем певица Джамала.79
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