Проблемы с суставами и нервные срывы: гороскоп здоровья на август

Известный астролог, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил гороскоп здоровья на август для всех знаков зодиака. Гороскоп на каждый день читайте здесь

Овен

В августе звезды советуют Овнам избегать строгих диет и смелых кулинарных экспериментов. Ваша пищеварительная система будет уязвимой. Чтобы не допустить возможных проблем с желудочно-кишечным трактом, лучше не рисковать и придерживаться правильного питания.

Телец

Последний месяц лета сулит Тельцам прилив сил и энергии. В связи с чем представители знака могут хвататься за все дела сразу, переоценивая свои возможности. Совет звезд — соблюдать баланс между работой и отдыхом. В противном случае есть риск столкнуться с обострением хронических заболеваний на фоне усталости.

Близнецы

Беспечность, присущая Близнецам, в августе может принести печальные последствия. Так, игнорируя первые симптомы и признаки болезни, представители знака рискуют столкнуться с более серьезными проявлениями недуга. А потому не стоит откладывать визит к врачу, даже если кажется, что ничего серьезного не происходит. Помните, что перестраховка будет вовсе не лишней.

Рак

Последний месяц лета сулит Ракам большую загруженность в профессиональной сфере деятельности. Не исключено, что многие вопросы придется решать одновременно, что для вдумчивых и ответственных представителей знака может закончиться головной болью и в прямом, и в переносном смыслах слова. Чтобы этого избежать, звезды советуют проще относиться к происходящему и чаще гулять на свежем воздухе.

Лев

В этот период Львы будут крайне чувствительны к критике. И, как следствие, переживания представителей знака могут привести к стрессам и даже нервным срывам. А потому звезды советуют не принимать близко к сердцу комментарии и замечания близких людей. Скорее всего, вы видите повод для обиды там, где его нет.

Дева

Этот месяц для Дев — прекрасное время, чтобы избавиться от ненужного балласта вроде вредных привычек и хронических недугов. Главное при этом — сделать первый шаг к положительным переменам уже в начале августа, когда ваша решительность будет на пике.

Весы

В августе иммунитет Весов будет ослаблен. А потому есть большая вероятность простудных и вирусных заболеваний. Чтобы этого избежать, не забывайте о правильном режиме дня, здоровой еде и необходимом количестве витаминов.

Скорпион

В этот период замкнутость Скорпионов и их нежелание посвящать близких в свои трудности может стать причиной проблем со здоровьем. «Консервируя» свои эмоции внутри, представители знака делают уверенный шаг навстречу проблемам с желудком и кишечником. Совет звезд — не забывать о том, что первопричиной проблем часто является наше эмоциональное состояние. И иногда простой разговор по душам — лучшее лекарство панацея от недугов.

Стрелец

В этом месяце уязвимым местом Стрельцов могут оказаться суставы. Есть большая вероятность получить травму. А потому звезды советуют избегать сильных физических нагрузок, экстремальных видов спорта, да и просто спешки.

Козерог

В этот период звезды советуют Козерогам проще относиться к трудностям и неурядицам. Сохраняйте оптимизм и хорошее настроение! В противном случае ваше эмоциональное состояние может вылиться в проблемы с кожей, волосами и ногтями.

Водолей

В августе у Водолеев могут возникнуть проблемы с кровообращением и сердечно-сосудистой системой. Но если представители знака вовремя возьмутся за свое здоровье, то в борьбе с недугами удастся обойтись минимальными затратами — и эмоциональными, и финансовыми. А потому будьте начеку!

Рыбы

В последний месяц лета Рыбы могут допустить немало ошибок в расстановке приоритетов. Так, представители знака будут готовы пожертвовать здоровьем ради успеха в других жизненных сферах. Стоит ли говорить о том, что такая позиция неправильна? Ведь при болезни наслаждение от новых достижений продлится недолго. А потому не забывайте о том, что прежде всего нужно заботиться о своем самочувствии.

Ранее астролог составил эксклюзивно для «ФАКТОВ» прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 августа.

4

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter