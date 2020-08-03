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Экс-футболист молодежной сборной Украины перешел в клуб из России (фото)
Бывший футболист юношеских (U17, U19) и молодежной сборной Украины 29-летний Виталий Балашов заключил контракт с клубом российской премьер-лиги «Тамбов», занявшим в финишировавшем сезоне 14-е место. На официальной странице клуба в «ВКонтакте» появилось фото, на котором экс-форвард донецкого «Олимпика» позирует с ручкой и соглашением с «Тамбовом».
Отметим, что Балашов начинал карьеру в одесском «Черноморце» (он автор первого исторического гола на новом стадионе одесского клуба). Также перед возвращением в Украину нападающий поиграл в клубах Польши, Молдовы и Беларуси. В 52 поединках в футболке «Олимпика» он забил пять мячей и отдал 11 голевых передач. Теперь вот в его карьере — Россия. Еще одним футболистом, которому в разгар войны «нужно кормить семью», стало больше.
Напомним, что в составе «Тамбова» выступает еще один украинский футболист — 24-летний экс-защитник запорожского «Металлурга» и «Черноморца» Александр Каплиенко.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист сборной Украины Ярослав Ракицкий выиграл в составе «Зенита» Кубок России.
Фото ФК «Олимпик», ФК «Тамбов»41
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