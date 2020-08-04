Лукашенко предложил изменить на референдуме конституцию Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого, как считает политолог Андрей Пионтковский, готовятся убрать по заданию Кремля, предложил в ближайшие пять лет провести в стране референдум по изменению ее конституции.

Об этом говорится в предвыборной программе Лукашенко, с которой он идет на новые выборы, опубликованной во вторник в газете «Звязда».

«По мере того как менялась наша Беларусь, менялись мы. Готовность белорусов брать на себя ответственность за судьбу страны очевидная, и степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Начнем с конституции», — отмечается в программе Лукашенко.

Действующий глава государства заявил, что «белорусы во время всенародного референдума определят свои права, обязанности, свободы и обязательства, а также полномочия органов государственной власти».

Напомним, что президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Сегодня, во вторник, начинается досрочное голосование, которое продлится до 8 августа включительно. Помимо действующего главы государства, на пост президента претендуют сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Двум претендентам — находящемуся под арестом бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико и бывшему главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало — было отказано в регистрации.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению бывшего конкурента Лукашенко на выборах Валерия Цепкало, «бацька» пытается удержать власть любыми методами, в том числе и с помощью «цирка» с наемниками ЧВК «Вагнер».

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