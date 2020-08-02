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"Цирк от Лукашенко": бежавший из Беларуси Цепкало жестко высказался о задержании "вагнеровцев"

21:24 2 августа 2020
Валерий Цепкало

Скандальное задержание в Беларуси боевиков ЧВК «Вагнера» является не более чем попыткой действующего президента Александра Лукашенко удержать власть старыми методами. Такое мнение в интервью hromadske высказал бывший конкурент Лукашенко на выборах Валерий Цепкало, отметив, что общественность уже успела привыкнуть к этому «цирку».

«Наше белорусское общество понимает, что просто Лукашенко устроил цирк», — сказал прибывший в Киев политик.

Он напомнил, что перед выборами в 2006 году Лукашенко заявлял о том, что его хотят подорвать, а перед выборами-2010 сообщил о задержании неизвестных, которые якобы прорывались через беларусско-украинскую границу. Когда же предвыборная кампания закончилась, всех отпустили, даже не предъявив обвинений.

«То есть он (Лукашенко. — Авт.) работает точно так же, как и работал до этого. Он придумал все и с «вагнеровцами», — заявил Цепкало.

Напомним, российский политолог объяснил, почему Кремль решил убрать Лукашенко после стольких лет «дружбы».

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