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Мир

Лукашенко убьют: Пионтковский озвучил прогноз по вмешательству России в выборы в Беларуси

6:35 3 августа 2020
Лукашенко и Путин

Российский политолог Андрей Пионтковский уверен, что в Кремле разочаровались действующим президентом Беларуси, и его уберут как из политики, так и из жизни.

Об этом Пионтковский написал в своем сервисе микроблогов Twitter.

«Кремлевские убьют Лукашенко», — утверждает эксперт.

Поэтому, считает Пионтковский, у Лукашенко остался «единственный способ сохранить жизнь и заслужить несколько позитивных строчек в учебнике по истории Беларуси» — снять свою кандидатуру на выборах, призвать всех белорусов сплотиться для защиты суверенитета страны от кремлевской угрозы.



В своих мрачных прогнозах Андрей Пионтковский, очевидно, исходит из того факта, что за годы правления Лукашенко так и не собирался поменять свое положение диктатора на секретаря минского обкома, и это вызывало чрезвычайное раздражение в Москве, которое достигло пика в последние месяцы.

Поэтому теперь Путин выбирает, какой вариант поглощения Беларуси будет более выгодным для него и готов убирать Лукашенко любыми способами.

«Сейчас он взвешивает, какой из вариантов поглощения Беларуси более выгоден ему: приход слабого Лукашенко, которого потом можно додавить, либо приход неопытной оппозиции, которая хочет улучшить отношения с Россией, вернее, с путинским режимом. Улучшение для Путина может быть только одно — согласие на отказ от суверенитета Беларуси», — заявил Пионтковский в одном из недавних интервью.

Также в нем эксперт утверждал, что задачей «вагнеровцев» в Беларуси была как раз ликвидация нынешнего лидера соседней страны.

В то же время один из лидеров оппозиции Валерий Цепкало, как писали «ФАКТЫ», напротив, считает, что скандальное задержание в Беларуси боевиков ЧВК «Вагнера» является не более чем попыткой действующего президента Александра Лукашенко удержать власть старыми методами. По его мнению, общественность уже успела привыкнуть к этому «цирку».

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