США, ЕС, Британия и Япония выкупили всю вакцину против коронавируса в мире до середины 2022 года

Самые богатые страны в мире на сегодняшний день зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз вакцин против коронавируса. Такие данные приводит американское агентство Bloomberg, ссылаясь на исследование компании Airfinity. США, Великобритания, Евросоюз, Япония заключили контракты на первоочередную поставку вакцин, не взирая на то, что проверка еще не завершена. Ни одна из компаний, занимающихся разработкой вакцин, не получила разрешение на массовое производство.

Утверждается, что США и Британия договорились с Sanofi и GlaxoSmithKline Plc, Япония подписала контракт с Pfizer. ЕС также «агрессивно» настроен в этом вопросе, планируя одним из первых выкупить необходимое количество доз.

Учитывая, что население Земли составляет примерно 7,8 миллиарда человек, очевидно, говорят аналитики из Airfinity, что менее богатые страны, включая Украину, «окажутся последними в очереди». Человечество уже сталкивалось с подобной ситуациейв 2009 году, когда во время пандемии свиного гриппа экономически развитые государства монополизировали поставки вакцины. Только теперь положение дел куда хуже, чем 11 лет назад. Медики полагают, что для выработки иммунитета в случае с новым коронавирусом потребуется не одна, а две дозы вакцины. Следовательно, потребуется в два раза больше доз.

Трезвая оценка производственных мощностей фармацевтических компаний говорит о том, что первый миллиард доз вакцин против коронавируса во всем мире может быть выпущен не раньше первого квартала 2022 года. Этого количества не хватит, чтобы производители выполнили свои обязательства по уже заключенным контрактам.

Всемирная организация здравоохранения (ВО) совместно с Коалицией инноваций эпидемической готовности (CEPI) и фондом Gavi разработали совместную программу Covax, которая стремится изменить ситуацию. В июне было объявлено, что в рамках Covax начат сбор средств на сумму 18 миллиардов долларов с целью получения и аккумуляции 2 миллиардов доз вакцин против коронавируса к концу 2021 года. К Covax пока намерены присоединиться 78 государств.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как президент Дональд Трамп похвастался, что США скупили 90 процентов мировых запасов препарата ремдесивир, который используется для лечения пациентов с коронавирусом.

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