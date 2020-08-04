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Мир

«Ни обожания, ни гнева, ни даже скуки»: психолог оценила выступление Лукашенко

18:37 4 августа 2020
Александр Лукашенко

Речь президента Беларуси Александра Лукашенко, которую он произнес во вторник, 4 августа, в Минске, не вызвала у собравшихся никаких эмоций.

Как написала в своем Facebook психолог Светлана Чунихина, выступление прошло в зале, отделка которого напоминала зомби-апокалипсис.

«Но главное — публика. Полный зал людей, которые за 1,5 часа ни разу не посмотрели в гаджеты, не обратились ни с единой репликой к соседу (даже головы не повернули). Когда надо — вставали, когда надо — садились. И все это без тени эмоций на лице. Ни обожания, ни гнева, ни скуки даже. Жуткий контраст с перепуганным насмерть одиноким пожилым человеком, таким маленьким на огромной сцене (…глобальной политики, которая катится в пропасть)», — написала Чунихина.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» политический аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич дал прогноз, как Россия будет использовать в Беларуси ЧВК «Вагнер».

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