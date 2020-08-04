Появились ужасающие видео мощного взрыва в Бейруте

Во вторник, 4 августа, в столице Ливана Бейруте прогремел сильный взрыв в районе порта.

В соцсетях и мессенджерах опубликованы несколько новых видео, снятых на месте взрыва. Над городом поднялся столб дыма, взрывная волна повредила магазины и жилые дома. Во многих зданиях разрушены крыши и перекрытия, а также слетели с петель двери, разбиты стекла. Повреждения получили и автомобили, которые находились недалеко от места взрыва.

По некоторым сведениям, прогремело сразу два взрыва. Достоверной информации о пострадавших пока нет.

Из Бейрута организована онлайн-трансляция — она ведется непосредственно с места взрыва.

Ранее сообщалось, что Ливан переживает крупный политико-экономический кризис — он связан с тем, что несколько месяцев назад страна объявила дефолт.

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