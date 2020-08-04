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Появились ужасающие видео мощного взрыва в Бейруте
Во вторник, 4 августа, в столице Ливана Бейруте прогремел сильный взрыв в районе порта.
В соцсетях и мессенджерах опубликованы несколько новых видео, снятых на месте взрыва. Над городом поднялся столб дыма, взрывная волна повредила магазины и жилые дома. Во многих зданиях разрушены крыши и перекрытия, а также слетели с петель двери, разбиты стекла. Повреждения получили и автомобили, которые находились недалеко от места взрыва.
По некоторым сведениям, прогремело сразу два взрыва. Достоверной информации о пострадавших пока нет.
Из Бейрута организована онлайн-трансляция — она ведется непосредственно с места взрыва.
Ранее сообщалось, что Ливан переживает крупный политико-экономический кризис — он связан с тем, что несколько месяцев назад страна объявила дефолт.212
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