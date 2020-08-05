27.63 / 27.88 32.25 / 32.75
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Израиль обновил правила въезда в страну

6:55 5 августа 2020
Израиль

В Израиле, предложившем хасидам не ехать осенью в Украину, Министерство внутренних дел внесло изменения в правила въезда на территорию страны некоторых категорий иностранных граждан.

При этом всем туристам из Украины пока что волноваться на стоит — до сентября въезд в Израиль и так закрыт для большинства иностранцев — изменения касаются в первую очередь иностранцев-членов семей израильских граждан и тех, кто постоянно проживает в стране.

Об этом сообщает Israelinfo.

Отмечается, что указанные категории граждан, в том числе несовершеннолетние дети супругов, могут въехать в Израиль при двух условиях:

  • брак пары должен быть зарегистрирован в Отделе регистрации населения и иммиграции МВД;
  • супруги постоянно проживают в Израиле.

Под вторым пунктом следует понимать проживание гражданина Израиля в стране на протяжении 180 дней, а его/ее иностранного супруга — 90 дней. Въезд иностранцу также может быть разрешен после рассмотрения соответствующей просьбы. Такое прошение подается в отделение регистрации населения МВД по месту жительства.

Также будет разрешен въезд в Израиль иностранцам, которые находятся в процессе оформления статуса отношений по ходатайству израильских супругов.

В опубликованном на сайте МВД Израиля документе говорится о правилах въезда в страну и для других категорий иностранцев: студентов, участников различных проектов («Маса» и др.), приезжающих на семейные торжества (бар-мицва, свадьба, рождение ребенка, похороны).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Израиль до сентября продлил действие запрета на въезд иностранцев. Это связано с пандемией коронавируса COVID-19 — из-за резкого увеличения количества инфицированных стране пришлось вернуть жесткий карантин. В настоящее время в страну разрешено въезжать только гражданам или жителям Израиля. Могут быть введены некоторые исключения для визитов ближайших родственников иммигрантов на важные семейные торжества.

18

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Взрывы в Бейруте

Окровавленные люди, выбитые стекла, сорванные крыши: что известно о взрывах в Бейруте (фото, видео)

вуз

Учебный год в вузах начнется с опозданием: названа дата

Коломойский Игорь

Умерла мать Игоря Коломойского

фокин и сивохо

Новый Сивохо: Кравчук рассказал, чем будет заниматься Фокин на переговорах по Донбассу

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер