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Израиль обновил правила въезда в страну
В Израиле, предложившем хасидам не ехать осенью в Украину, Министерство внутренних дел внесло изменения в правила въезда на территорию страны некоторых категорий иностранных граждан.
При этом всем туристам из Украины пока что волноваться на стоит — до сентября въезд в Израиль и так закрыт для большинства иностранцев — изменения касаются в первую очередь иностранцев-членов семей израильских граждан и тех, кто постоянно проживает в стране.
Об этом сообщает Israelinfo.
Отмечается, что указанные категории граждан, в том числе несовершеннолетние дети супругов, могут въехать в Израиль при двух условиях:
- брак пары должен быть зарегистрирован в Отделе регистрации населения и иммиграции МВД;
- супруги постоянно проживают в Израиле.
Под вторым пунктом следует понимать проживание гражданина Израиля в стране на протяжении 180 дней, а его/ее иностранного супруга — 90 дней. Въезд иностранцу также может быть разрешен после рассмотрения соответствующей просьбы. Такое прошение подается в отделение регистрации населения МВД по месту жительства.
Также будет разрешен въезд в Израиль иностранцам, которые находятся в процессе оформления статуса отношений по ходатайству израильских супругов.
В опубликованном на сайте МВД Израиля документе говорится о правилах въезда в страну и для других категорий иностранцев: студентов, участников различных проектов («Маса» и др.), приезжающих на семейные торжества (бар-мицва, свадьба, рождение ребенка, похороны).
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Израиль до сентября продлил действие запрета на въезд иностранцев. Это связано с пандемией коронавируса COVID-19 — из-за резкого увеличения количества инфицированных стране пришлось вернуть жесткий карантин. В настоящее время в страну разрешено въезжать только гражданам или жителям Израиля. Могут быть введены некоторые исключения для визитов ближайших родственников иммигрантов на важные семейные торжества.18
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!