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Израиль продлил запрет на въезд в страну из-за коронавируса
Израиль до сентября продлил действие запрета на въезд иностранцев. Это связано с пандемией коронавируса COVID-19 — из-за резкого увеличения количества инфицированных стране пришлось вернуть жесткий карантин.
«Управление гражданской авиации объявило, что действующие ограничения на въезд в Израиль будут действовать, по крайней мере, до 1 сентября этого года», — сообщает Jerusalem Post. При этом запрет будет действовать также для транзитных пассажиров.
Сейчас в страну разрешено въезжать только гражданам или жителям Израиля. Могут быть введены некоторые исключения для визитов ближайших родственников иммигрантов на важные семейные торжества.
Ранее сообщалось, что в Чехии увеличилось число заболевших среди трудовых мигрантов из Украины — власти отнесли заробитчан к группе риска.42
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