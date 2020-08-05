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«Прогрессирующее слабоумие власти», — Юрий Бутусов о реакции ОП на провокации боевиков
Боевики на Донбассе не прекращают обстрелы, несмотря на «режим полного и всеобъемлющего прекращения огня», введенный 27 июля. Известный журналист Юрий Бутусов отреагировал на пост пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель об идеальном перемирии и мудрости украинской армии.
«Прогрессирующее слабоумие власти выглядит именно так, — пишет Юрий Бутусов. — Представитель Верховного Главнокомандующего во время войны хвалит армию за то, что она не отвечает на вооруженные провокации оккупантов на территории Украины! Что же это за борьба за мир — ценой отсутствия реакции на нарушение наших границ и наших законов? Ярчайшая демонстрация, что в Офисе президента вообще не понимает суть происходящего и сами распространяют пораженческие настроения. А потом после таких капитулянтских заявлений эти же люди еще смеют лицемерно вздыхать, что мало кто хочет идти служить в армию», — написал на своей странице в Facebook Юрий Бутусов.
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